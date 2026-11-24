Investigadores del Instituto Oncológico Mass General Brigham —situado en Estados Unidos— han identificado los mecanismos genéticos que permiten a las células tumorales eludir la acción de terapias innovadoras. El estudio, publicado en la revista científica Cancer Discovery, revela la existencia de mutaciones secundarias en el gen PIK3CA, una alteración clave que confiere tolerancia a los inhibidores de última generación en el tratamiento de los tumores mamarios avanzados.

Las anomalías en el gen PIK3CA —encargado de codificar la enzima PI3Kalfa— representan uno de los desencadenantes más habituales en la oncología, con una presencia destacada en las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos. Aunque los nuevos inhibidores experimentales como zovegalisib o tersolisib se diseñaron para unirse a la enzima con mayor precisión y evitar los efectos secundarios de los fármacos tradicionales, la capacidad adaptativa del tumor seguía planteando un desafío clínico de primer orden.

Para desentrañar este comportamiento biológico, los científicos secuenciaron el ADN tumoral circulante en sangre de 32 pacientes tratadas con estas moléculas en ensayos clínicos. La investigación constató que las mutaciones sobrevenidas no surgían al azar, sino que se concentraban en torno a la zona exacta donde los nuevos fármacos deben acoplarse para inutilizar la proteína. Tras reproducir estas variantes en el laboratorio, el equipo confirmó de manera empírica que eran las responsables directas de neutralizar la acción farmacológica.

Sin embargo, el hallazgo no es solo un diagnóstico sombrío, sino que abre una vía terapéutica esperanzadora. Los investigadores observaron que la administración combinada a dosis bajas de los inhibidores aprobados junto con los experimentales logró suprimir de forma eficaz las células tumorales rebeldes. El enfoque combinado demostró una supresión tumoral más prolongada y sostenida en modelos animales que cualquiera de los tratamientos administrados de manera aislada.

El doctor Dejan Juric, oncólogo del centro estadounidense y coautor del trabajo, destacó la trascendencia de anticiparse a la biología tumoral: "Comprender cómo evolucionan los tumores bajo la presión selectiva del tratamiento es fundamental si queremos anticipar la aparición de resistencia y prolongar el beneficio del tratamiento y el bienestar general del paciente". Por su parte, el doctor Andreas Varkaris subrayó que la meta radica en prolongar la supervivencia de los enfermos mediante estrategias terapéuticas adaptativas, un hito esencial cuando diversos fármacos de esta familia ya encaran las fases 2 y 3 de evaluación clínica.