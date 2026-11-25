Una nave espacial se estrelló contra un asteroide para intentar desviarlo. Ese día, la humanidad hizo real algo que hasta entonces solo se había visto en las películas de ciencia ficción. Ahora, cuatro años después de aquel choque, las primeras imágenes de la misión Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA) revelan que el golpe fue mucho más espectacular de lo que se pensaba.

Dimorphos, la pequeña roca espacial, de apenas 151 metros de diámetro, tiene una enorme zona aplastada y un cráter del tamaño de un estadio que se extiende prácticamente por toda una cara del asteroide. Y no solo cambió su órbita. Quedó deformada por el impacto y comenzó a girar de manera descontrolada alrededor de su compañero mayor, Didymos, de unos 730 metros.

"Los científicos debatieron si Dimorphos había sufrido un cráter de impacto, había cambiado de forma o se había mantenido igual. Para nuestra sorpresa, ¡resulta que las tres cosas a la vez!", ha explicado Patrick Michel, investigador principal de Hera.

Un golpe que cambió la historia de la defensa planetaria

El 26 de septiembre de 2022, la misión DART de la NASA hizo historia al estrellarse deliberadamente contra Dimorphos. El objetivo era comprobar si una nave espacial podía modificar la trayectoria de un asteroide antes de que, algún día, uno de ellos amenazara con impactar contra la Tierra.

El resultado superó las expectativas. El choque consiguió acortar en 33 minutos el tiempo que Dimorphos tardaba en completar una vuelta alrededor de Didymos, mucho más de lo previsto. Pero había una cuestión que los telescopios terrestres no podían resolver: ¿qué había ocurrido exactamente durante el impacto? ¿Se había limitado a abrir un agujero? ¿Había desplazado grandes cantidades de material? ¿O había cambiado por completo la estructura del asteroide?

"A medida que Hera enviaba más imágenes, quedó claro que el impacto de DART había provocado que Dimorphos girara sin control en su órbita", ha señalado Michael Kueppers, científico de la misión.

La misión también ha descubierto cientos de pequeñas rocas, de apenas unos metros de tamaño, que orbitan alrededor del sistema formado por Didymos y Dimorphos. Estos objetos tendrán que ser estudiados con especial atención a medida que Hera se acerque a los asteroides.

¿Podremos evitar que un asteroide choque contra la Tierra?

La misión DART demostró que es posible modificar la órbita de un asteroide mediante un impacto. Ahora, "la ESA está proporcionando la investigación científica detallada necesaria para comprender cómo funcionó esa desviación", ha destacado Josef Aschbacher, director general de la agencia europea.

El objetivo es convertir un experimento exitoso en una herramienta fiable de defensa planetaria. Porque, si algún día se detecta un asteroide peligroso, no bastará con enviar una nave a toda velocidad contra él. Habrá que saber con precisión cuánto puede desviarse, qué efecto tendrá el impacto y con cuánta antelación será necesario actuar.

La nave se encuentra actualmente a una distancia de entre 25 y 30 kilómetros de los asteroides, desplazándose a una velocidad media de apenas 12 centímetros por segundo mientras realiza sus observaciones. En diciembre está previsto que se acerque hasta unos 13 kilómetros para obtener imágenes de mayor resolución. En enero de 2027, la misión planea desplegar dos pequeñas naves, llamadas CubeSats, que se aproximarán todavía más a los asteroides.

Una de ellas, Juventas, liderada por Luxemburgo, utilizará un radar de baja frecuencia para estudiar por primera vez el interior de un asteroide. Después intentará aterrizar sobre él. La otra, Milani, liderada por Italia, analizará los materiales de la superficie y el polvo que rodea al sistema. Las tres naves trabajarán conjuntamente para estudiar tanto el exterior como el interior de estos cuerpos celestes y reconstruir con precisión las consecuencias del impacto.