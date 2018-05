Movistar+ integrará Netflix a finales de año

Netflix y Telefónica han anunciado un acuerdo global para integrar los servicios de Netflix en las plataformas de vídeo y televisión de Telefónica en Europa e Hispanoamérica. "Este acuerdo supone un gran paso adelante en la apuesta de Telefónica por la innovación abierta y la colaboración con compañías líder de todo el mundo", ha señalado José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica. "Queremos ofrecer a nuestros clientes la oferta de contenidos más completa posible, ya sea producción original de Telefónica o de terceros. El acuerdo con Netflix contribuirá a reforzar este objetivo en todas nuestras plataformas multicanal".

El acuerdo incluye un amplio rango de iniciativas que variarán dependiendo de cada mercado. Por tanto, habrá que esperar a que se produzca el lanzamiento en España a finales de año para saber cuáles serán exactamente las condiciones aquí y cómo puede afectar a los clientes tanto de Netflix como de Movistar+. No obstante, los primeros lanzamientos en Hispanoamérica tendrán lugar en unas semanas, lo cual podrá dar importantes pistas sobre qué nos espera aquí.

Por lo que sabemos, lo más probable es que no esté incluido Netflix dentro de ninguna suscripción, pero podamos pagar por el servicio a través de la factura telefónica, como ahora sucede con Spotify o Nubico. En cuanto al acceso de los contenidos, podrá hacerse a través de los decoficadores de Movistar+ introduciendo en ellos nuestro usuario y contraseña de Netflix. Movistar no se limitará a poner un icono y abrir una aplicación distinta, sino que las películas y series estáran integradas codo con codo con la propia oferta de Movistar+, de modo que navegando por el interfaz podamos elegir entre La peste y Stranger Things en igualdad de condiciones. También es posible que Telefónica ofrezca algunos planes de datos móviles en los que ver contenidos de Netflix no sume al gasto en el consumo de datos.

"Millones de clientes disfrutarán de este acuerdo en los próximos años, clientes que podrán acceder fácilmente a sus series y películas favoritas de Netflix a través de las plataformas de Telefónica", ha señalado Reed Hastings, cofundador y consejero delegado de Netflix. "La posibilidad de acceder a los contenidos de Netflix a través de los diferentes canales de vídeo y televisión de Telefónica permitirá a los usuarios poder disfrutar de todos sus contenidos favoritos en un solo lugar".