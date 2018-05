Amazon ha presentado este miércoles Prime Reading, un nuevo servicio de lectura para los clientes de Prime en Amazon.es que ofrece una selección rotativa de los libros más vendidos en Kindle sin coste adicional. El servicio es distinto de Kindle Unlimited, que ofrece más de un millón de libros del catálogo de Amazon a cambio de una cuota de 9.99€ al mes. Prime Reading se limita a una selección de libros de los cuales cada cliente de Primer podrá tener diez al mismo tiempo.

Prime Reading cuenta con un catálogo de títulos que rota, y que en en su lanzamiento incluye Harry Potter y la Piedra Filosofal, de J. K. Rowling; El cerebro del niño, de Daniel J. Siegel; Me vuelves loco, de Isabel Keats; American Gods, de Neil Gaiman; Capitán Riley, de Fernando Gamboa; This book is the milk!: El inglés que no sabías que sabías, de Vaughan Systems.

Este servicio de lectura ofrece también el acceso a cómics, como Star Wars o Hulk: Planet Hulk, y también a guías de viaje Lonely Planet (en inglés) de destinos como China, Canadá, Cancún e Indonesia, como ha informado la compañía en un comunicado.

Desde Amazon creen que a los clientes "les encantará la gama de libros que tienen a su disposición", como ha señalado el director de Contenido de Amazon Kindle EU, Alessio Santarelli, y que abarca desde thrillers psicológicos hasta no ficción y ficción literaria.