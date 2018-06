El PSOE reactiva la guerra contra las descargas: 375.000 euros de multa y cierre de xcaleta

El Ministerio de Cultura y Deporte, ahora dirigido por José Guirao, ha comenzado una nueva persecución contra las web de descargas. Así lo prueba la multa publicada en el BOE de 375.000 euros impuesta a las páginas xcaleta.com y xcaleta2.com. Estas páginas se dedicaban a subir contenido musical, cinematográfico, series y videojuegos a las pocas horas de haberse estrenado en el mercado. Por tanto, la sección segunda, conocida como Comisión Sinde-Wert, ha calificado de "infracción muy grave" la actividad de estas plataformas, tal y como dicta la Ley de Propiedad Intelectual.

La Comisión Sinde-Wert, nacida en 2012, es un órgano que tiene potestad para abrir expedientes e imponer multas contra las páginas web, aplicaciones y otras plataformas que atenten contra la propiedad intelectual. Sin embargo, en los últimos años, a pesar de actuar contra la conocida web Roja Directa, apenas había tenido actividad. Pero con la llegada del PSOE al Gobierno, ha vuelto a iniciar una campaña contra este tipo de páginas.

Este caso, aunque a simple vista no parece novedoso, lo es por un motivo: las web son dirigidas por un ciudadano peruano residente en Lima. Anteriormente, las plataformas asociadas a xcaleta.com ya habían sido bloqueadas en España. A pesar de ello, su creador incumplió las peticiones de retirada de contenidos y se procedió a abrir un expediente. El problema es que la Sección Segunda no ha sido capaz de contactar con el creador de las web. Se le ha enviado notificaciones por correo postal, pero el limeño no ha respondido.

Al no haber respondido a las reclamaciones hechas por el Ministerio, no se tiene constancia de que el propietario de xcaleta.com sepa de la gravedad de su actividad. De hecho, desde marzo la web ha cesado la actividad. El problema se agravó después de que la página reanudase su actividad cuando ya había sido bloqueada en España. Ese hecho es el que ha desencadenado la multa, ya que cuando se comete un delito como este por segunda vez, las sanciones oscilan entre los 150.000 y los 600.000 euros.

A pesar de este curioso caso, por la residencia del creador, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa una nueva estrategia encaminada a luchar contra la piratería. Este delito ha disminuido considerablemente en España en los últimos años. Desde 2015, las descargas o reproducciones de contenido digital en plataformas ilegales ha descendido un 9%. Este porcentaje se debe al crecimiento de páginas como Netflix, HBO, Spotify, Steam, Amazon Prime, etc. Todas estas plataformas ofrecen un gran volumen de contenido a disposición del usuario por una cuota mensual baja, salvo en el caso de Steam que sirve para comprar videojuegos online y jugar con ellos de una forma totalmente legal.