¿Cómo evitar un ciberataque?

Mayo de 2017, Wannacry bloquea los sistemas informáticos de organizaciónes y empresas de 150 países. Junio de 2017, NotPetya, otro ciberataque parecido, vuelve a poner en alerta a compañías y gobiernos de todo el planeta. Octubre de 2017, Bad Rabbit, que comparte código con los dos citados anteriormente, crea una alarma a nivel global al lograr colapsar organizaciones, bancos y estaciones de transporte. Son los ataques más conocidos, aunque la verdad es que absolutamente nadie está a salvo de los piratas informáticos. Empresas y administraciones son los mayores objetivos, pero los ciudadanos también deben hacer frente a un riesgo cada vez mayor.

Realizamos compras online, nos comunicamos online y estudiamos online, pero no reparamos en si lo hacemos de forma segura. "La falta de buenos hábitos, de higiene digital, por la parte de los ciudadanos hace que sean más susceptibles de sufrir ataques", explica el directivo académico del área de ingeniería en el Centro Universitario U–tad, Juan Corro, donde se cursa el Máster Indra en Ciberseguridad. "Una parte fundamental de las amenazas se fundamenta en técnicas de hacking social, que consiguen que los usuarios sean frágiles por su actividad en Internet", asegura. ¿Alguna vez has visto algún link que afirma algo como "Mira con qué pelos se levanta todos los días Cristiano Ronaldo"? Ten cuidado. Esta clase de titulares, a priori inofensivos, alientan al usuario a hacer clic y, sin que lo perciba, descargar un virus de regalo.

Móviles inteligentes y tablets, en riesgo

El 67% de los usuarios de Internet de todo el planeta utiliza sus dispositivos móviles para acceder a su correo, el 61% lo hace para ver vídeos en Internet y exactamente el mismo porcentaje lo usa para llevar a cabo actividades sociales, como visitar redes sociales y aplicaciones para conocer gente. Son datos que recoge Índice de Ciberseguridad de Kaspersky Lab del primer semestre de 2017.

El inconveniente es que, al contrario que ocurre con los ordenadores, no solemos proteger los dispositivos móviles. Según el informe, el 89% de los encuestados reconocía que empleaba algún antivirus y un software seguro –con licencia– en sus ordenadores. No obstante, tratándose de smartphones, el dato baja al 59% por ciento .

La clave para proteger los dispositivos es actualizarlos hasta que cuenten con los últimos parches de seguridad. El usuario asimismo puede instalar programas de ciberseguridad auxiliares que, por poner un ejemplo, aseguran la privacidad a través del filtrado de llamadas y cuentan con una función antirrobo que resguarda los datos del dueño. AVTEST, el Instituto Independiente de Seguridad Informática, actualiza a lo largo del año una lista con las mejores soluciones para Android. La instalación de estos programas acostumbra a ser gratis y a medida que los productos que se vayan agregando el coste asciende, en ciertos casos, hasta los 20 o 50 euros. Últimamente, iPhone se ha posicionado en contra de estos servicios, pero la verdad es que no hay sistema operativo cien por ciento seguro.

Para el directivo general de Kaspersky Lab Iberia, Alfonso Ramírez, la descarga de aplicaciones maliciosas es una vía común para boicotear a los particulares. Desde principios de 2017, Kaspersky Lab ha contabilizado más de veinte millones de objetos maliciosos, como pueden ser virus, dirigidos contra dispositivos Android. "Las amenazas más habituales son el ransomware (secuestro de información por encriptación), el phising (suplantación de identidad) y el spam (correos no deseados que pueden llevar un virus incorporado o bien favorecer a estafas como la de un heredero enigmático que demanda un adelanto para cobrar una herencia millonaria)", explica.

Los objetivos de los hackers con estos ataques son múltiples, pero destaca el económico. Es el caso de un malware que bloquea las aplicaciones de banca móvil para robar dinero. Asimismo pueden emplear un programa ransomware para cifrar los datos del usuario a cambio de un rescate. No obstante, no existe garantía alguna de recobrar los ficheros tras realizar el pago. Por coger un ejemplo, ¿te suena haber recibido un mail con el tema "Esta es tu factura" con una hoja de cálculo anexa? Según la Oficina de Seguridad Navegante (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), esta fue una de las últimas campañas maliciosas contra cuentas personales. El fichero incorporaba un programa ransomware que encriptaba y bloqueaba los documentos guardados.

La reputación personal es otro de los objetivos frecuentes. Algo que efectúan con plataformas de phising, que imitan la página web de alguna empresa o entidad, para acceder de forma ilegal a las cuentas de un usuario, como sus redes sociales. En estos casos, se usan disculpas como "alguien te ha mandado un mensaje privado" y "por motivos de seguridad es preciso que se cambien las claves". Esto solo es una estrategia para conseguir que introduzcas tus claves y coger tus datos para suplantar tu identidad. En 2012, Twitter padeció un ataque en este sentido. Mensajes sobre algún rumor eran el gancho para que el usuario pinchase y también introdujese sus credenciales en una web parecida a la red social. Los ciberdelincuentes robaron los datos de 31.000 usuarios.

Aprende a combatir las amenazas

No hace falta ser un genio de la informática para estar a salvo de los piratas informáticos, es suficiente con ser cauteloso con nuestra actividad diaria:

• Al descargarte una aplicación verifica que la fuente es de confianza y examina los permisos que pide.

• No descargues ficheros adjuntos que procedan de direcciones desconocidas.

• Emplea analizadores de links antes de pinchar en uno que resulte sospechoso. Recuerda que estos enlaces pueden llegar por medio de un mensaje de email, de las redes sociales o bien de servicios de correo instantáneo. No bajes la guarda en ninguna plataforma.

• La Guía de privacidad de seguridad de Internet de Incibe apunta además de esto, la relevancia de prestar atención a situaciones críticas, como realizar compras en línea y visitar las redes sociales. Entre otras muchas cosas, aconseja eludir conexiones WiFi en sitios públicos, modificar las claves de acceso por otras más seguras y deshabilitar aquellos dispositivos que no se vayan a usar.

"La sofisticación de las incidencias financieras, las pérdidas por el fraude online, el robo de identidades y el pirateo han alcanzado volúmenes de miles y miles de millones anuales", asegura Ramírez. Según recoge el Cost of cyber crime study, elaborado por Accenture y el Instituto Ponemon, los ciberataques a compañías conllevan un coste medio de 11,7 millones de dólares en el planeta. Los usuarios tampoco deben confiarse. El estudio Consumer security risk survey, elaborado por Kaspersky Lab y B2B International, apunta que el coste medio para tener de nuevo la información secuestrada asciende a 674 dólares por caso.

Estas cantidades, así como los últimos ciberataques recibidos, ponen en valor la relevancia de contar con una seguridad que responda a los peligros. Sin embargo, según los especialistas, no estamos en una situación de alarma, solo hace falta más concienciación. "Cada día se generan robos y continuamos saliendo a la calle con normalidad. Seguro que, poquito a poco, en el ciberespacio, con una buena capacitación del capital humano, logramos bajar los índices de criminalidad", añade Corro.

Fuente: Opinno, editora de MIT Technology Review en español