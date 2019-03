Alerta si has dado tu número de teléfono a Facebook: pueden buscarte

Los usuarios que han introducido el número de teléfono móvil como parte de la autenticación en dos pasos de Facebook pueden ser localizados a través de dicho número, sin que tengan opción a desactivar esta opción.

Como explica el responsable de Emojipedia, Jeremy Burge, Facebook permite introducir un número de teléfono como parte de la autenticación en dos pasos. En principio, se trata de una opción más segura que el uso único de la contraseña para acceder al perfil.

For years Facebook claimed the adding a phone number for 2FA was only for security. Now it can be searched and there's no way to disable that. pic.twitter.com/zpYhuwADMS