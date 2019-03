Youtube te ayuda a encontrar tu canción favorita "Akachu" o "Amasingule"

Youtube riza el rizo y te ayuda a encontrar esas canciones que no sabes o no te acuerdas de cómo se titulan pero sí sabes tararear a la perfección. El buscador ha aprendido a interpretarnos y traduce a las mil maravillas lo que queremos buscar.

Parece mentira pero si pones en el buscador de canciones de Youyube "akachu" encontrarás la popular canción de la banda sonora de Grease 'You´re the one that I want'. Así nos lo enseña un tuitero.

Me he metido en una conversación de @hematocritico y acabo de descubrir lo más maravilloso que ha creado la inteligencia artificial. Ahí va (minihilo) pic.twitter.com/jbqY0dpGj3 — David Pareja (@davidpareja) 12 de marzo de 2019

O prueba a buscar "aguo nirol" y te saldrá el temazo de Queen 'I want it all'. Así con todas las canciones que se te ocurran, por disparatado que parezca lo que busques. Si vas por lo sencillo "tatatatan" será la '5ª Sinfonía' de Beethoven; "Amasingule", el mega hit 'Single Ladies' de Beyoncé; "endaa" es 'I Will Always Love You' de Whitney Houston en El Guardaespaldas.

Por muy ridículo que te parezca, Youtube es capaz de encontrarlo. Haz la prueba y disfruta de las canciones que más te gustan. Eso sí, no hagas la búsqueda en público para evitar mofas.