"Pensar que no te pueden hackear es un error, ahora se ataca a todo el mundo"

Es la Tarde de Dieter acogió este lunes un nuevo espacio del proyecto Educa en Redes, en el que se analizaron los problemas de seguridad que pueden acechar detrás del rastreo del Instituto Nacional de Estadística de los teléfonos móviles de muchos españoles.

Para analizar esta noticia y desgranar las cuestiones de seguridad e intimidad que pueden esconderse detrás de esta medida acudieron a esRadio Alfonso Arbaiza, director general de Tecteco y Rafael Cerrato, analista de ciberseguridad de Tecteco.

Cerrato explicó que el INE ha dicho que el rastreo de móviles va a ser anónimo y que sólo se mirarán los datos agregados, pero como explicaba Cerrato, "es incoherente porque dicen que van a mirarlo por la noche para ver cuánta gente está en su casa, y luego en la hora del trabajo. Por eso, anónimo, anónimo no sé yo muy bien cómo lo van a conseguir, porque si es anónimo no van a conseguir ver la movilidad".

En principio, recordaba Alfonso Arbaiza, es un ejercicio que se hará con diferentes móviles escogidos al azar. No en vano, recordaba que sólo un operador ofrece una aplicación para desactivar las opciones de seguimiento y rastreo. La otra opción es colocar el móvil en modo avión durante tres días, con los consiguientes trastornos que ocasionaría para los usuarios.

Pero, ¿qué están haciendo con estos datos? "Parece un abuso de poder por parte del INE", decía Arbaiza. Cerrato aclaraba que "Lo preocupante es que el propio operador telefónico tiene estos datos, la cosa está en saber si se los da o no al INE. Pero ¿qué necesidad hay de esto? Esa es la pregunta", concluía.

Mitos y leyendas de los ciberataques

Los expertos de Tecteco también analizaron en Es la tarde de Dieter algunos de los mitos que rodean a la ciberseguridad. Una de los más extendidos es el que repiten muchos usuarios a quienes se les advierte de los riesgos de un hackeo: piensan que como no son personas relevantes, ni ricas, ni importantes, los hacker no se van a fijar en ellos. Lamentablemente decía Cerrato, esto no es así "la capacidad de cálculo de los ordenadores o de los móviles es tan enorme que los ataques ahora no se piensan para una sola persona, sino que van a por todos. El negocio ahora no es hackear una cuenta que te dé muchos datos, o mucho dinero, ahora es preferible lanzar un ataque masivo a todos los móviles y sacar un poquito de cada uno. Ha cambiado el modelo de negocio", sentenciaba Cerrato.

Un ejemplo de este tipo de análisis es la estafa de Correos: "Están inundando el teléfono con SMS de correos. Diciendo: Estimado cliente su paquete no se ha podido entregar tal día porque no ha pagado la tasa de aduana, es sólo un euro, si quiere recibir el paquete, pinche en este enlace, y cuando pinchas ya han accedido a tu terminal".

Por este motivo, la primera recomendación que hacía Tecteco en Es la Tarde de Dieter es "no rellenar los datos o no hacer click en el enlace, y antes buscar información". No obstante, Tecteco también tiene soluciones tecnológicas para evitar este tipo de abusos.

