Facebook investiga los perfiles falsos que apoyan al Ministerio de Sanidad

Una cantidad ingente de perfiles de Facebook evidentemente falsos apoya algunas publicaciones del Ministerio de Sanidad en esta red social, lo que ha sido destapado por un vídeo que se ha hecho viral a través de WhatsApp y ha provocado incluso protestas de la oposición.

La propia Facebook ha anunciado que va a investigar esta profusión de estos perfiles, que han apoyado algunas de las publicaciones de Sanidad en los últimos días, según la propia compañía ha confirmado a Europa Press.

Preguntas al Gobierno

Además, el PP ha presentado una serie de preguntas parlamentarias para el Gobierno en las que se cuestiona si el Ejecutivo ha emprendido una campaña de potenciación de sus perfiles en redes sociales y cómo es posible que una cuenta oficial del Gobierno pueda tener tal cantidad de apoyo de perfiles falsos o bots.

Los populares también quieren saber si esos perfiles falsos han sido creados por personal de los Ministerios y, si es así, quién les dio la orden de hacerlo. Si no es así, el PP cuestiona al Ejecutivo sobre si ha contratado con terceros un servicio de compra de perfiles falsos para potenciar sus publicaciones en redes sociales.

"¿Qué tipo de expediente administrativo ha podido seguir la tramitación de una compra de estas características? ¿Cuánto gasto se ha derivado de esos contratos? ¿Puede facilitar el Gobierno la copia de dicho expediente?", pregunta el PP.

Mujeres jóvenes, guapas y extranjeras

Los perfiles que han levantado lo sospechas se acumulan en algunas de las publicaciones de Sanidad, en Facebook. Una de ellas es, por ejemplo, en la que recogía la surrealista comparecencia de Fernando Simón y el ministro Duque en una especie rueda de prensa para niños.

En este mensaje, con muchos más me gusta y me encanta de lo normal -tiene 26.000 cuando la mayoría se queda en unos 3.000 como mucho- se puede comprobar que gran cantidad de los apoyos llegan de perfiles que, aparentemente, son de mujeres, casi todas de llamativa belleza y con nombres que no parecen de españolas.

Además, una vez se entra en estos perfiles se comprueba que suelen carecer de casi cualquier otra interacción y, además, están creados hace sólo unos días, pistas inconfundibles para detectar cuentas falsas.

Sin embargo, a la espera de la investigación que desarrollará Facebook, es imposible saber quién ha creado esos perfiles y con qué intención.

Explicaciones de Sanidad

Finalmente, el Ministerio de Sanidad ha hecho pública una pequeña nota en la que trata de explicar lo ocurrido. Curiosamente lo ha hecho en Twitter y no en la propia cuenta en Facebook.

En este mensaje, Sanidad dice que "desde el 17 de abril" la cuenta de Facebook "es víctima de actividad fraudulenta por parte de diversas cuentas aparentemente falsas" que, siempre según el ministerio, "generan interacciones masivas en publicaciones concretas de la cuenta". Por último, aseguran que la propia red social "está investigando lo ocurrido".

El mensaje, por cierto, está recibiendo gran cantidad de respuestas, la mayor parte de ellas críticas, de usuarios, estos sí reales, de Twitter.