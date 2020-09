El marketing digital gana peso en las pymes

La crisis sanitaria ha hecho que muchas empresas se planteen acercarse más al mundo digital. Algo que se estaba haciendo poco a poco, pero que se ha visto acelerado drásticamente. Ya lo dicen desde la agencia de marketing digital Kdosd, su director David Boada, apunta que la crisis de la covid-19 ha acelerado los planes de mejorar la presencia online de muchas empresas.

El concepto de marketing está cambiando y ya no se trata de algo secundario que no requiera cuidados ni interés. Como se ha podido observar con la pandemia, han sido multitud de compañías las que han decidido reestructurar su plan de acción. El producto y la publicidad de este han de ir de la mano desde el primer momento, no se pueden conseguir resultados sino se trata así.

Una herramienta fundamental

El consumo en la sociedad está cambiando radicalmente y cada vez son más personas las que hacen uso de internet para adquirir cualquier producto que necesiten. Aparecer en internet es un requisito indispensable para saber que algo existe.

Estar registrado antes con la dirección y alguna foto en Google era un mínimo, pero la pandemia ha hecho que se tengan que tomar nuevos canales para poder seguir llegando a los clientes, pese a las restricciones y los confinamientos. Ahora el Seo y el posicionamiento web o Google ads son requisitos fundamentales. Por ello se ha podido observar el aumento progresivo del marketing digital incluso en las Pymes.

Beneficios del marketing digital

Esta estrategia tiene multitud de beneficios a corto y a largo plazo. Entre ellos podemos destacar:

Ventas. El marketing potencia y aumenta el número de ventas. Internet ayuda a llegar a un mayor número de clientes potenciales y consigue mantener una comunicación mucho más estable y continua.

Mercado. Se puede segmentar lo máximo posible para llegar a aquellos clientes que realmente interesan. Esto se puede hacer a través de las campañas de redes sociales y campañas de email.

Visibilidad. Estar en internet conseguirá que la compañía sea mucho más visible en el mercado. Tampoco se necesita un gran presupuesto para promocionar la compañía. Las campañas digitales tienen un coste mucho más bajo y con un presupuesto reducido se puede conseguir un buen resultado. Por lo que la publicidad online puede ser un gran beneficio para cualquier empresa.

Canales. Internet ofrece una gran visibilidad y permite establecer una acción de comunicación a través de diferentes estrategias: banners, emails marketing, RRSS ( Redes Sociales) como Facebook Ads y blogs. Los formatos que se pueden usar son variados y en ellos se pueden incorporar cualquier tipo de mensaje.

Fronteras. Ya no hay fronteras y se puede llegar a cualquier cliente potencial de una manera fácil y eficaz con la acción de comunicación adecuada.

Rentabilidad. El presupuesto se ajusta a la perfección a cada compañía, dependiendo de las posibilidades de esta. Por lo que la estrategia de acción será totalmente personalizable a las necesidades de la empresa.

Fidelización. La estrategia de marketing consigue establecer una conexión mucho más cercana y continua con el cliente. Los mensajes adecuados conseguirán acercar a la empresa tanto al futuro cliente como al cliente. Es importante mantener una comunicación estable con ambos para no descuidar las relaciones.

Como se puede observar la mayoría de empresas están comprendiendo cada vez más que la estrategia de marketing digital es una herramienta imprescindible en su compañía. Con ella se mejorarán los resultados y se alcanzarán nuevas metas de una forma mucho más efectiva y rápida. Desde sus inicios el marketing digital ha ido experimentando cambios y ha ido adaptándose a las necesidades que iban surgiendo en el mercado.

Una estrategia de marketing digital sólida

El mercado se ha vuelto cada vez más competitivo por lo que una estrategia de marketing ayudará a asentar los pilares para poder hacer frente a las principales empresas competidoras. Además también establece cierta diferenciación, fomentando una imagen de marca sólida. Por ello, la estrategia de marketing digital se sitúa como una gran oportunidad para las Pymes ya que garantiza su visibilidad y continuidad en el mercado.

En la actualidad la estrategia de marketing digital ha ido ligada estrechamente con el ecommerce. Una herramienta también fundamental y necesaria para poder hacer frente a la crisis sanitaria. Durante los meses de confinamiento se han alcanzado cifras récord en ecommerce puesto que era la única forma de poder acceder a determinados productos. Sin el ecommerce una gran cantidad de negocios podrían haberse hundido. El ecommerce ha sido esencial para poder sacar adelante a multitud de negocios. Además esto ha supuesto un antes y un después en el mundo digital. Cada vez son más las empresas que deciden incluir en su página web el ecommerce para poder servir sus productos y servicios a cualquier cliente que lo necesite.

En definitiva el mundo digital está poniendo el mundo patas arriba y cambiando los hábitos de consumo de toda la sociedad. Ahora cualquiera puede acceder a su producto favorito desde su casa y tenerlo en tan solo un clic. No invertir en una estrategia de marketing digital sólida puede ser un gran error.