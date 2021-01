Apple, Google y Amazon intentan hundir Parler, la red social que crece como alternativa a Twitter

Parler se está posicionado como la red social alternativa ante la cada vez más escandalosa orientación ideológica de Facebook y Twitter. Especialmente después de que estás y otras plataformas hayan expulsado a Donald Trump, cientos de miles de usuarios están pasándose a este nuevo espacio que promete una libertad de expresión total, sólo limitada por las normas legales.

Y precisamente por esa libertad de expresión es por donde Parler está recibiendo insólitos ataques de las grandes compañías tecnológicas: Google y Apple ya la han eliminado de sus tiendas de aplicaciones con la excusa de que la compañía no controla lo suficiente los contenidos en su plataforma, si bien al menos en los móviles con sistema Android aún es posible descargársela desde la página web de Parler.

Paradójicamente, o quizá no tanto, en las horas previas a su suspensión en la App Store Parler se convirtió en la app más descargada por los usuarios.

El último ataque -y quizá el más difícil de sortear- ha llegado desde Amazon, la compañía que proporcionaba los servidores de internet a Parler para poder prestar su servicio y que ha anunciado que dejará de hacerlo a partir de la medianoche de este domingo.

Según la información sobre el asunto que ofreció en exclusiva BuzzFeed, en un correo remitido por Amazon a la empresa se asegura que Parler "no tiene un proceso efectivo" para garantizar que "cumplir con los términos de servicio de AWS" -Amazon Web Services, la división de la compañía que proporciona estos servicios.

En un comunicado publicado en su propia red, el CEO de Parler, John Matze, ha asegurado que es un "intento por eliminar completamente la libertad de expresión de internet" y explicaba que existe "la posibilidad de que Parler no está disponible hasta una semana" mientras se reconstruye el servicio en los servidores de otra empresa.

"Esto es un ataque coordinado de los gigantes tecnológicos para eliminar la competencia en el mercado" ha asegurado Matze en su escrito, "teníamos demasiado éxito demasiado rápido", concluye.

Un aspecto muy llamativo de la cuestión es que la expulsión de Parler ha partido de la petición pública de un grupo de empleados que se autodenomina Trabajadores de Amazon por la Justicia Climática y que exigieron a su empresa la expulsión de la red social en un mensaje en Twitter en el que aseguraban que "no podemos ser cómplices de más derramamiento de sangre y ataques violentos a nuestra democracia", decían.

Enough is enough. Amazon hosts Parler on @awscloud.

As Amazon workers, we demand Amazon deny Parler services until it removes posts inciting violence, including at the Presidential inauguration.

We cannot be complicit in more bloodshed and violent attacks on our democracy.