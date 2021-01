Cinco trucos que no sabías para ahorrar en tus compras post-navideñas

Las navidades son fechas que se esperan con muchas ganas, aunque con las carteras aterrorizadas por el enorme gasto que se realiza durante ellas. Lo que viene después es aún peor, con una cuesta de enero que se convierte en toda una odisea. Pero no tiene por qué ser así. No, al menos, si conoces las pautas y los trucos para ahorrar más comprando.

¿Quieres saber cómo ahorrar en tus compras post-navideñas sin cortarte y sin renunciar a los caprichos? Pues sigue leyendo, te traemos cinco consejos infalibles.

¿Cómo ahorrar al máximo en las compras post-Navidad?

Vamos a darte las pautas necesarias para ahorrar cada céntimo que se pueda a la hora de afrontar tus compras tras las navidades. Llegan las fechas de recortar en gastos para poder plantar cara a un enero siempre cuesta arriba. Llegan las fechas en las que consultar el catálogo de Carrefour, de Mercadona, del Corte Inglés, de tantísimas tiendas que van a por todas con sus ventas.

Pero, también, llegan las fechas de que ahorres con estos trucos. Presta atención, porque notarás muchísimo la diferencia.

Aprovecha las herramientas que te da internet

Internet no es solo un buen lugar para hacer compras, también es un buen sitio para ahorrar en las compras que hagas en las tiendas de siempre. Ahora, que se vienen tantas comidas y cenas en compañía, vas a tener que gastar mucho en comida. Es algo completamente normal. Pero no tengas prisa y sondea lo que ofrecen los diferentes supermercados. Y sí, aprovecha lo que internet puede ofrecerte en este sentido.

¿Cómo? Pues piensa en ese robot de cocina que quieres regalar a tu madre, o en esa panificadora que tenías en el punto de mira y que está rebajada en este catalogo Carrefour con descuentos del 70%. Te estás enterando de eso a través de internet y, si entras en folletos como ese, tendrás a mano portales que te actualizan constantemente con cada catálogo nuevo de supermercados, además de darte grandes ofertas en numerosos productos de cocina y derivados. Mantén cerca webs como esa, porque vas a poder ahorrar muchísimo así.

Sondea todas las rebajas que veas

Te hemos hablado de catálogos online de supermercados, y lo cierto es que esto sigue un poco por esa misma línea. Ahora que los tienes tan a mano, que puedes consultarlos todos desde tu teléfono si te apetece, es buena idea ver las rebajas que ofrece cada tienda y comparar. A lo mejor encuentras la carne más barata en un sitio y el pescado más económico en otro.

Y eso solo es un ejemplo, porque se podría decir lo mismo de los regalos. Tómatelo con un poco de calma y presta mucha atención a las ofertas activas y a las que estén por llegar. Ahí es donde entran en juego los precios más bajos y así es como más vas a poder ahorrar.

Si compras online, elimina cookies

Hay algo muy habitual en internet, y que puede jugar mucho en tu contra. Las cookies no son galletas que la red te ofrece de forma gratuita, son pequeños retazos que dejas en la red y que marcan tu comportamiento y tus intereses en el entorno digital. Ahora te preguntarás qué tiene que ver eso con ahorrar en las compras navideñas. Pues es sencillo. Con las cookies, las tiendas online pueden saber si estás interesado en algún producto y, así, jugar con los precios más.

Porque sí, hay tiendas online que prestan mucha atención a eso y pueden aplicar jugadas como indicar que quedan pocas unidades de un producto o incluso elevar ligeramente el precio para los usuarios que han mostrado interés en él. Para evitar este tipo de cosas, elimina cookies y caché cada vez que sondees tiendas por internet.

¿Conoces el truco del carro?

En los e-commerce, conseguir la venta es la prioridad. Y hay un factor que trae de cabeza a las tiendas online: cancelar una compra. Parece un detalle nimio, pero, si seleccionas varios productos de una tienda online, los dejas en el carro de compra un rato y, después, cancelas la compra, vas a conseguir comprarlos más baratos o ahorrar en general.

¿Por qué? Porque la tienda online manifiesta esto como que no ha logrado captar tu interés del todo. Entonces, busca la forma de atraer tu atención y rematar la venta. Normalmente, el truco más habitual es rebajando el precio o, también, ofreciendo algún tipo de descuento o bonificación adicional para otras compras. Algo que debes aprovechar sí o sí.

Paga en efectivo siempre que puedas

Pagar con tarjeta es una comodidad cuando vas a una tienda, sobre todo porque no necesitas llevar ni billetes ni monedas. Sin embargo, es algo que va en contra del ahorro. Puede parecer que no, pero llevar efectivo siempre ayuda a limitar el gasto. Si llevas tarjeta, el límite está en tu cuenta bancaria, y no la estás viendo a la hora de pagar. Ergo, gastas más.

Tanto si vas a usar folletos de Carrefour u otras tiendas, estos trucos te van a ser de mucha utilidad. Aprovecha y consigue que la cuesta de enero se convierta en el paseo de enero en 2021.