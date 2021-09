Top cuatro de las mejores agencias de posicionamiento SEO de España

En un mundo cada vez más digital, las empresas se ven obligadas a hacer frente a nuevos tipos de publicidad y estrategias de marketing que evolucionan día a día. Desde el uso de gafas de realidad virtual hasta el audio digital o la creación de anuncios orientados a las redes sociales, hasta el branded content, tan extendido a través de TikTok o los reels de Instagram.

Después de la crisis sanitaria vivida el marketing digital está dando una nueva vuelta de tuerca. Los webinars tuvieron su punto álgido en 2020, pero ha pasado un año y se han quedado obsoletos, ahora son cosa del pasado.

Entonces, ¿cómo atraer público a tu negocio a través de la red? Hay cinco puntos fundamentales que debes tener en cuenta:

El SEO . La optimización de motores de búsqueda, la clave para salir en las primeras posiciones en los buscadores.

Marketing de contenidos . Se consumen contenidos a una velocidad de vértigo, pero mantener una publicación constante atrae clientes y mejora la presencia en la red.

Marketing de redes sociales . Más del 50% de la población utiliza las redes sociales. Salta a la vista la relevancia que tienen a la hora de conectar con el público objetivo.

El SEM . O, dicho de otro modo, las campañas publicitarias de pago que se realizan a través de internet.

Referidos e influencers. La versión moderna del boca a boca.

No sería de extrañar que todos estos términos te resulten alienígenas, pero hay dos realidades que no puedes olvidar si tienes una empresa o eres el propietario de una marca: el futuro es ahora y si no estás en internet no existes.

El marketing digital bien diseñado y ejecutado tiene resultados notorios a corto y largo plazo. Pero requiere tiempo, conocimientos y esfuerzo que la mayoría de emprendedores no posee o no puede dedicarse a adquirir. Por suerte, existen agencias dedicadas específicamente a realizar este trabajo.

Marketing Medianet

Para saber más, hemos hablado con Juan Llopis, Director Comercial y socio fundador de Marketing Medianet, una de las agencias mejor valoradas en Search Marketing y estrategia digital.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Somos una agencia de Marketing Digital 360, especializada en captación de tráfico cualificado online y optimización de la conversión, esto nos permite dar soluciones integrales y de calidad a nuestros clientes.

Traducimos el servicio/producto de nuestro cliente al lenguaje web desde la concepción y arquitectura del proyecto. De aquí salen las bases para crear una estrategia exitosa, tanto para posicionamiento (SEO) como Paid Media (SEM), lo que garantiza su visibilidad y relevancia en Internet.

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen?

Esta aventura comienza en el año 1998, cuando Gustavo Sierra, cofundador de Marketing Medianet, emprendió su propia agencia de comunicación y Marketing Online, adentrándose en desarrollos para intranets y posteriormente páginas web tanto corporativas como e-commerce, aportando su conocimiento del marketing y la comunicación offline del mundo de la publicidad tradicional.

Con el expertise de tener como clientes grandes marcas como Orange, Leroy Merlin o Grupo Planeta, quisimos enfocarnos en crear estrategias digitales para la Pyme, con el principal objetivo de optimizar el ROI. Es ahí donde nace Marketing Medianet, Agencia de SEO en Madrid

¿Es importante la web a la hora de trabajar el SEO?

Tenemos que entender que las webs son los cimientos de todo trabajo técnico de SEO y es clave en el éxito del proyecto enfocar la estructura del site en función de la estrategia digital que vamos a desarrollar. No buscamos que tu página sea simplemente una carta de presentación de tu negocio, sino que conseguimos que sea una potente herramienta de captación de clientes

Existen 2 formas de hacer las cosas: la fácil o la profesional. El primer caso, es optar por una plantilla web preestablecida que no tendrá personalidad y será poco funcional. En el segundo, Marketing Medianet realiza un estudio para conocer el nicho de mercado de sus clientes, sus necesidades y público objetivo, en el que nuestro departamento de diseño-desarrollo web y SEO trabajan de la mano para crear una web 100% a medida con una estética atractiva, experiencia de usuario y usabilidad adecuada, adaptándola a las exigencias y criterios del posicionamiento web.

¿Qué consideras que os hace únicos?

Sin duda nuestros trabajos. Podemos mostrar clientes que están generando leads cualificados en todos los sectores y ciudades de España, ya que están posicionados en centenares de frases en primera página de Google. Es importante destacar que nuestro servicio no se queda solo en el SEO o crear una web 100% personalizada, sino que asesoramos a nuestros clientes para que toda la comunicación digital se entrelace y sea efectiva.

En nuestros comienzos, nuestros clientes eran agencias de Marketing digital, Desarrollo Web, comunicación y publicidad o Freelancer que nos subcontrataban como partner tecnológico para ejecutar el trabajo de sus proyectos. Desde hace unos años también damos servicios a clientes directos, con las garantías de ser una agencia en la que confían las agencias.

¿Qué le recomendarías a una empresa antes de elegir una agencia de Marketing Digital especializada en posicionamiento SEO?

Exigir ejemplos relevantes posicionados en primera página de Google. No contrates por una propuesta bonita y un bajo precio. Lo primero que deben darte son garantías de que sus clientes lo han conseguido. Sí no tienen o no te los muestran, no lo conseguirán contigo.

En Marketing Medianet puedes pedirnos ejemplos de posicionamiento SEO en cualquier sector, frase y ciudad de España. Tenemos clientes demostrables (directos o como marca blanca) que están consiguiendo captar todo tipo leads, sin tener que pagar por clic y estando las 24 horas del día en primera página de Google. Te retamos a probarlo.

Agencia Ziguatanejo

A día de hoy más del 95% de búsquedas se hacen a través de Google. Cada vez que alguien busca un negocio, el buscador muestra primero los de su ciudad o los más cercanos. La Agencia Ziguatanejo surgió en 2018, aunque su semilla germinó años antes cuando Víctor y Miguel compartían departamento realizando tareas de soporte informático para una gran empresa. Gracias a ese trabajo que realizaban aprendieron a escuchar las necesidades de las personas a las que daban soporte.

"Fundamentalmente somos una Agencia SEO y nuestros servicios principales son el SEO o posicionamiento web en buscadores y el SEM o publicidad online. La pandemia ha hecho que la gente que aún se resistía a abrir su negocio al mundo digital ha tenido que dar el paso. Y quienes aún no vendían online han comenzado a hacerlo".

Hace 15 ó 20 años, tener página web ya te otorgaba una presencia online y era suficiente porque tu público te encontraba. Actualmente, tener página web es tan solo el primer paso en el camino de la consolidación de una presencia digital. Ahora mismo, para que nuestros clientes nos encuentren en la jungla en que se ha convertido Internet necesitamos invertir en conseguir un buen posicionamiento en buscadores para nuestro negocio.

Además del trabajo de posicionamiento, que es amplio y toca muchos aspectos de la presencia online de una empresa, no olvidemos que los primeros resultados en buscadores son anuncios. Y si queremos vender, también debemos invertir en publicidad en buscadores como Google para que cuando alguien busque nuestro producto aparezcamos entre los primeros ante sus ojos. Esa primera impresión es fundamental para conseguir una venta.

"Al ayudar a que un negocio crezca, mejore y consolide su presencia online, nos ocupamos de todos los aspectos que requieren estas tareas, Ziguatanejo proporciona servicios de diseño y desarrollo web, creación y gestión de tiendas online, llevamos las redes sociales de nuestros clientes y aconsejamos en la creación de estrategias comerciales online".

Ziguatanejo está formado por personas que tratan con personas. Su objetivo, aparte de cumplir con los objetivos de nuestros clientes, es crear un ambiente de trabajo en el que tanto los clientes como ellos sintamos la pertenencia a un equipo con un propósito común, donde las personas a las que dan servicios sientan que conectan con sus necesidades, donde se sientan escuchados y comprendidos.

Acceseo

Desarrollar una estrategia de negocio en el mundo online es de vital importancia para poder tener éxito y conseguir ventas. Cada negocio y cada sector son completamente diferentes, al igual que el público objetivo al que queramos comunicar, por lo que contar con una estrategia efectiva para llegar a tu público será esencial.

Acceseo es una doble agencia especializada en el diseño y desarrollo web, así como en el marketing online, ofreciendo acciones de redacción de contenidos, publicidad, Social Media y posicionamiento SEO. Llevan más de una década trabajando codo con codo con sus clientes, de carácter nacional e internacional.

"Somos el socio tecnológico que los acompaña desde el principio, aplicando nuestra filosofía "work smarter, not harder" para conseguir alcanzar los objetivos fijados. Además, trabajamos para estar siempre a la vanguardia de la tecnología y los cambios que esta sufre y poder aplicar los nuevos conocimientos a los proyectos de nuestros clientes".

Gran parte de su trabajo lo dedican a mejorar el posicionamiento de los negocios y tiendas online de sus socios en las serps de Google con el objetivo de conseguir un mayor número de ventas y captación de leads.

Google, el buscador por excelencia para el que trabajan el SEO aquí en España, no deja de innovar y mejorar a un ritmo frenético, buscando ser cada vez menos artificial. Es por ello que cada vez es más importante la experiencia de usuario y su interacción con las webs.

Siguiendo esa premisa, en acceseo ponen el foco en el posicionamiento SEO desde el propio diseño de webs, pensando en el Mobil First Index, en las Core Web Signals y en todo aquello necesario para que sus clientes lleguen hasta lo más alto en el buscador más usado por los usuarios españoles, con diferencia.

"Además, desde acceseo siempre recomendamos a nuestros clientes que piensen en sus usuarios y no tanto en Google. Si te esfuerzas por ofrecer a tus usuarios o clientes lo que necesitan y cómo lo necesitan, Google no tendrá más remedio que ponerte a ti por encima de los demás".

TrackSEO

Cuando hablamos de SEO, hacemos referencia a la optimización de los motores de búsqueda (Google, Bing, etc.). Para poder vender, monetizar o hacer que contraten nuestros servicios, lo primero que tendremos que hacer es estar presentes, ser visibles en el mundo online. Sin esa parte de visibilidad, difícilmente nos encontrarán.

Ya sea si estás abriendo tu negocio al mundo digital y tu idea es crear una página web; o bien, si lo que quieres hacer es conseguir más potenciales clientes o ventas de las ya logradas, el SEO se vuelve imprescindible.

TrackSEO es una Agencia SEO y de diseño web española que nace en el año 2019 con el objetivo de ofrecer servicios de calidad donde priman el trato cercano y personalizado.

Lejos de estandarizar servicios siempre ha buscado entender cuáles son las necesidades que tiene cada proyecto para poder ser de la mayor utilidad posible.

El diseño web y el posicionamiento SEO son sus piedras angulares, lo que les ha permitido ver crecer en los últimos años a numerosas empresas y profesionales que han visto en el mundo digital una oportunidad. Idea que con la llegada de la pandemia, se ha reforzado notoriamente, pasando, en muchos casos a convertirse en una necesidad.

En este tsunami que nos ha arrollado este año muchas empresas decidieron surfear la ola y lejos de verse perjudicadas por la crisis han crecido y han visto recompensados sus esfuerzos.

Sin duda, la diferencia entre afrontar este contexto con unos pilares digitales sólidos ha marcado en muchos casos la diferencia entre la supervivencia, el crecimiento y la desaparición.

TrackSEO actúa como una agencia boutique, dónde cada proyecto es único. Está especializada en PYMES y profesionales que ofrecen sus productos o servicios tanto a nivel local como nacional e internacional en distintos ámbitos (formativo, hostelero, derecho, etc.) trabajando su presencia en el mundo digital, tanto a nivel de posicionamiento SEO como a través deun buen diseño web permitiéndoles estar mejor preparados para distintos contextos y frente a sus competidores.

TrackSEO trabaja para aquellos que deciden apostar por sus negocios y buscan contar con un equipo que les bride las mejores herramientas para convertir su presencia online en la mayor de las ventajas.