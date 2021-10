Tras la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook de este lunes muchos usuarios se han lanzado a buscar alternativas para dejar de estar socialmente incomunicado. Otros tantos, que no todos, son clientes también de la red social Twitter, que es donde se empieza a reportar los problemas que sufren de vez en cuando las principales aplicaciones de mensajería. De ahí que la propia cuenta de la empresa se coronara lanzando un tuit saludando a todo el mundo, "literalmente".

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Pero Twitter no es una app de mensajería, por lo que su uso no sirve para comunicarte con tu familia y amigos. Por eso buscamos otras aplicaciones para que si se vuelven a caer las redes de Mark Zuckerberg no te pille desprevenido.

Telegram

Desarrollada por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov, Telegram es una de las aplicaciones más seguras y la más usada cuando se cae WhatsApp. Su funcionamiento es similar pero tiene funcionalidades más avanzadas como crear chats con gente que esté cerca aunque no tengas su número de teléfono guardado en la agenda. Además, cuenta con mensajes que se autodestruyen con varias opciones y permite al usuario conectarse en varios dispositivos a la vez. También tiene versión de escritorio, muy cómoda si trabajas con aplicaciones de mensajería instantánea. Te da la posibilidad de no publicar tu número de teléfono y que te añadan con un nombre de usuario para garantizar tu privacidad.

iMessage y SMS

Es una vuelta al pasado, ya que el servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples, más conocido como SMS, fue la primera vía de chatear desde los teléfonos móviles. Está disponible por defecto en todos los terminales, aunque no sean inteligentes, aunque cuidado porque por lo general las operadoras telefónicas cobran por cada mensaje enviado, a no ser que en tu tarifa tengas incluido un cierto número de mensajes gratis o ilimitados.

Para los usuarios de iPhone, la opción de iMessage es más avanzada que los simples SMS pero sólo está disponible para los que tengan uno de los terminales de Apple.

Teams

Teams se hizo famoso durante el confinamiento de la pandemia del coronavirus para el teletrabajo y las clases online por lo que el entorno laboral de Microsoft es una opción para mantener la comunicación. Al igual que WhatsApp, esta app permite compartir archivos de imágenes, documentos, enviar emojis, GIF y stickers, además de poder programar reuniones o utilizar otras aplicaciones de Microsoft.

Signal

Signal es una aplicación de mensajería instantánea y llamadas, libre y de código abierto, con énfasis en la privacidad y la seguridad. No recopila ningún tipo de información sobre los usuarios que la tienen descargada y es casi imposible que otros puedan interceptar tus comunicaciones, como sí ocurre en otras plataformas.

Se pueden hacer llamadas o crear grupos y además, permite utilizar SMS convencionales para comunicarse con otros usuarios que no tengan la aplicación instalada. Signal usa un protocolo de cifrado de extremo a extremo llamado Open Whispers Systems. Esto implica que los mensajes salen del celular ya cifrados, y sólo se descifran cuando llegan al receptor.

WeChat

Esta aplicación china es la más usada en su país de origen y, por lo tanto, la que cuenta con más usuarios. Con WeChat podemos comunicarnos por chat o llamada con nuestros amigos y familiares, seguir a famosos, blogs, jugar a videojuegos con nuestros amigos e, incluso, pagar la factura de la luz de nuestra casa. También gracias a la geolocalización puedes añadir a contactos que estén cerca de ti.

Line

Line es una aplicación japonesa de mensajería instantánea disponible tanto en móviles como en PC y Mac que cuenta con más de 300 millones de usuarios. Además de los mensajes permite envío de imágenes, vídeo, mensajes de audio y llamadas de voz y videollamadas. Line también recopila información de la actividad que registra el usuario en su dispositivo y es la responsable de la aparición de los famosos stickers.

Google Chat

El chat del mayor buscador es otra alternativa que funciona en cualquier dispositivo móvil y ordenador, aunque te obliga a unirte a través de tu cuenta de correo de Gmail.

Threema

Es considerada como la aplicación de mensajería instantánea más segura. Threema mantiene sus datos fuera del alcance de hackers, empresas y del Gobierno de turno, y también se puede utilizar de forma anónima. Además, cuenta con la comodidad de versión web para utilizarla desde tu ordenador.

Wire

Wire también te deja conectarte sin tener que compartir tu número de teléfono, por lo que es una buena alternativa para quien no quiere que lo tengan sus contactos. Sólo tienes que dar un número de usuario para usarla.

Te registras desde el ordenador con tu número de móvil o con el correo electrónico y luego inicias la sesión desde el móvil con esa cuenta. También te permite eliminar mensajes que has mandado por erro como en WhatsApp.

Confide

Esta aplicación busca la mayor seguridad posible. Para ello Confide permite que el mensaje sea cifrado en el dispositivo del emisor mediante una clave propia, no una aleatoria como en el resto, y sólo se descifra al llegar al móvil del destinatario. Es algo incómodo de usar ya que los mensajes no sólo se autodestruyen al leerlos, sino que sólo se pueden leer si pasas el dedo por encima, línea a línea. Si quieres ver una foto o un vídeo también tendrás que poner el dedo encima para verlos.