Dos burofaxes y la apelación al derecho al honor consiguen doblegar un caso de censura en Twitter

La abogada Guadalupe Sánchez, conocida también por su intervenciones y artículos en medios de comunicación, ha logrado recuperar su cuenta de Twitter –en la que acumula más de 60.000 seguidores– tras plantear una pequeña batalla legal desde un punto de vista bastante original: señalar el prejuicio que las acusaciones de Twitter pueden causar injustamente a sus usuarios.

Un día después de recuperar su cuenta la propia Guadalupe Sánchez explica lo ocurrido a Libertad Digital en conversación telefónica. Todo empezó, como vienen denunciando muchos usuarios, por un tuit absolutamente inocuo que sólo completamente fuera de contexto podía considerarse contrario a las normas: "Por el contexto no había nada inapropiado", nos cuenta, "y menos aún para considerarlo acoso".

La abogada se negó a borrar el tuit, que es la solución que propone Twitter a sus usuarios para desbloquear las cuentas, pero que tiene una cara b de la que no todo el mundo es consciente: "Supone que aceptas el comportamiento del que te acusan" y a partir de ahí "pueden aplicarte una serie de sanciones y, al tercer caso, suspenderte la cuenta".

En lugar de eso Guadalupe Sánchez decidió enviar un burofax a Twitter España en el que explicaba a la compañía que "sus reglas internas no pueden estar en contradicción" con la legalidad del país en el que operan, en este caso España, y que en el caso de usuarios como ella, con una cierta notoriedad pública "el hecho de que me acusen de lo que es un delito como el acoso" implica un perjuicio que va más allá de la pérdida de una cuenta en una red social, lo que para ella suponía un caso claro de intromisión ilegítima en el derecho al honor.

Primer restablecimiento de la cuenta

"Twitter me respondió de forma personalizada –nos cuenta la abogada–, admitió que el tuit no incumplía sus normas, restableció la cuenta y me aseguró que iban a protegerlo de alguna manera para que no pudiera ser objeto de posteriores denuncias", pero resulta que sólo unas horas después era de nuevo bloqueada al recibir tres nuevas reclamaciones, una de ellas "por el mismo tuit que Twitter acaba de reconocer que no iba en contra de las normas".

Es una táctica que según muchos usuarios afectados por bloqueos similares parte de grupos organizados: "Te denuncian varios tuits para que en la práctica sea algo inapelable, si te dan la razón por el primero aún quedan otros dos y el proceso se hace eterno y, si borras los tuits, te cancelan definitivamente la cuenta".

Un segundo burofax puso en conocimiento de Twitter lo que probablemente la empresa ya sabía: que la cuenta de Guadalupe estaba siendo atacada por un grupo organizado que estaba utilizando "las reglas para evitar el acoso para cometer acoso" contra otros.

Finalmente el pasado jueves Twitter cedía y le devolvía por segunda vez la cuenta a la abogada, que aun así no está dispuesta a dejar pasar la cuestión sin más: "Voy a seguir adelante y voy a reclamar una indemnización, aunque sea simbólica, para que se den cuenta de que no es de recibo realizar este tipo de acusaciones" que, además, vierten contra sus propios usuarios. Además, quiere llamar la atención sobre que en las condiciones de uso de la compañía "existen cláusulas abusivas" que "con arreglo a la Ley de Consumidores y Usuarios española son nulas".

Estoy de vuelta: Twitter me ha devuelto la cuenta en respuesta a mi segundo burofax, de hace apenas una semana, remitido tras recibir tres denuncias consecutivas pic.twitter.com/G54IR1eEaN — 🇺🇦 Lupe Sánchez -Proserpina (@Proserpinasb) June 2, 2022

Por último, Guadalupe Sánchez nos cuenta que "otras personas que reúnen un perfil similar al mío, con una cierta notoriedad" a las que un bloqueo de Twitter les hace un daño reputacional o profesional, están estudiando una vía similar para enfrentarse a la censura en una red social que ha dejado muy atrás su propósito de ser un punto de encuentro para todos.