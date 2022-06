El nuevo 'malware' para Linux Symbiote es "casi imposible de detectar"

Ningún sistema operativo es inmune a los virus informáticos. Ni siquiera al sistema GNU/Linux, cuya fama indica que ningún malware puede afectar a su rendimiento óptimo. Esta creencia entra en conflicto con Symbiote, un virus maligno que se considera potencialmente indetectable para los métodos habituales de defensa de los sistemas informáticos. Como consecuencia de esta noticia, muchos usuarios están utilizando la VPN para obtener una IP dedicada y evitar tener problemas con este posible malware que irrumpa en sus tareas diarias.

El nombre de Symbiote irrumpió recientemente entre la comunidad de usuarios del sistema GNU/Linux. El revuelo fue considerable debido a su potencial ‘agresividad’ en caso de infectar cualquier tipo de ordenador. Sería indetectable. No obstante, la presencia de este virus maligno, y silencioso (como algunos ya le han calificado), no es nueva, sino que data de hace algunos meses, concretamente desde finales del trimestre del año pasado. Fue entonces cuando algunos departamentos informáticos de algunas entidades bancarias de Latinoamérica constataran que algunos ataques (infructuosos, por otra parte) están siendo realizados a través de Symbiote.

Este virus maligno se ha ganado el apodo de silencioso e indetectable (casi) debido a su modus operandi. Esta calificación se sustenta en que no se requiere de ningún ejecutable para adentrarse en los sistemas de cualquier ordenador, sino que todo su armazón reside en una biblioteca con extensión .SO y con una carga previa del entorno LD_PRELOAD realizada por los ciberdelincuentes. De esta forma, no hay opción de detectarlo de manera usual. Otra característica realmente interesante reside en que el uso de Symbiote puede ser una excusa para la utilización de otros archivos infecciosos o acceder de manera rápida y sencilla a cualquier archivo de manera completamente remota. Y finalmente, toda actividad que realiza este virus informático tampoco deja un rastro fácilmente reconocible.

VPN con IP, como defensa

A modo de curiosidad, el nombre de Symbiote responde a una explicación biológica más que informática. Symbiote es un vocablo que significa que hay organismos que pueden subsistir en el interior de otro organismo en modo simbiosis, de forma parasitaria sin ser detectado de manera rápida. Lo mismo que sucede cuando se infecta un ordenador con este nuevo virus que tiene en jaque a toda la comunidad informática. Y es lo que sitúa a Symbiote como el mayor enemigo de un Linux cuyas defensas conseguían vencer a cualquier otro tipo de ataque.

A la espera de conocer nuevos métodos de detención, los informáticos recomiendan la instalación y uso de una VPN con una IP determinada que ayude a evitar cualquier tipo de contagio inesperado y sin ni siquiera tener ningún tipo de actuación por parte del usuario. El uso de las VPN se ha popularizado en los últimos tiempos a raíz del teletrabajo que se ha instalado en la mayoría de las empresas. No sólo ayuda en temas de defensa de los ordenadores, sino de toda la información y documentación que se mueve diariamente por parte de todos los empleados, especialmente en aquellas empresas, como puedan ser las entidades financieras y organismos públicos, que suelen ser más foco de los ataques por parte de los ciberdelincuentes.