La importancia de una inclusión social real, según Javier Fesser

Javier Fesser, guionista y director de cine, cortometrajes y publicidad, se define como un contador de historias nato. En 2018 llegó a su lista de producciones Campeones, la película que cambió la percepción de las personas con discapacidad y borró etiquetas para centrarse exclusivamente en las historias y en la que Javier Fesser tuvo como mantra no dar por hecho la discapacidad de nadie apostando por la inclusión social.

Comenzó su carrera en el mundo de la publicidad fundando la productora Línea Films. El director de El Milagro de P. Tinto, Campeones y su secuela Campeonex, Javier Fesser, ha reflejado en Mejor Conectados la importancia de la inclusión social.

Tras el éxito de Campeones, Fesser se encuentra ahora en pleno lanzamiento de la secuela de la película, titulada Campeonex. Una historia que su director asegura que está llena de verdad ya que "cuando hay verdad en el cine, los espectadores conectamos con la historia".

Campeones situaba en el centro de la historia a personajes con discapacidad dentro de una comedia española, con la diferencia de que sus circunstancias no eran las protagonistas. Javier Fesser explica que las personas con discapacidad han podido verse reflejadas en una película que ha enganchado a todo el público y eso es algo que no pasa a menudo ya que el cine suele proyectar estándares y no la diferencia.

Aceptar a cada uno tal y como es

El mensaje de Campeonex es un aprendizaje que anima a hacer posible la inclusión social aceptando a los demás como son, en este sentido Javier Fesser asegura que "nos da miedo la diferencia, la que no entendemos y conocemos y creamos una percepción que no es real".

"Cuánto se disfruta cuando aprendes a ser flexible", confiesa Fesser. El director explica que en el rodaje de Campeonex era necesario contar con que nada iba a salir exactamente como se tenía planeado, pero todo lo que ocurrió es mucho mejor de lo que el director pensaba y esperaba.

En Campeonex, el equipo que competía en baloncesto afronta el reto del atletismo, una nueva disciplina para ellos. Al grupo se une un nuevo integrante, Brianeitor, que a pesar de la incongruencia, tiene limitaciones físicas ya que de su cuerpo solo puede mover la cara y algunos dedos de sus manos. Su personaje tiene un rol fundamental en el equipo y el director confiesa que sin él, el grupo sería peor.

Enfrentarse a los retos con una nueva perspectiva

"La diversidad es una capacidad para aproximarse a los retos de la vida desde un lugar distinto al estándar", asegura Javier Fesser. A través de una nueva o diferente perspectiva, las personas con discapacidad funcional o discapacidad intelectual, se enfrentan al día a día, a un trabajo o a una tarea que puede aportar mucho más de lo esperado.

El director de Campeones explica que simplificar las relaciones hace posible que veamos mucho más allá para ser capaces de crear conexiones de valor y no quedarnos en la superficie. "Así nos damos cuenta de la importancia de desaprender tantas cosas que nos coartan día a día y dejar de dar por hecho las limitaciones de las personas para favorecer la inclusión social", recalca Fesser.

Durante el rodaje, Javier Fesser ha interiorizado un gran aprendizaje: "muchas veces queremos hacer el trabajo del otro por falta de confianza en esa persona y en nuestra forma de dirigir, pero cuando eso desaparece, todo funciona y hablamos de inclusión social".

"Cualquier punto de vista diferente que se añada en un grupo de trabajo lo único que hace es enriquecer la perspectiva", recalca Javier Fesser en Mejor Conectados. "La inclusión en la sociedad de personas diferentes es una urgencia", concluye. Porque cuando conectamos, dejamos atrás nuestras limitaciones y conseguimos cosas increíbles.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. A través de historias que retratan a la perfección la idea de que "cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles", que es la verdad universal sobre la que se construye Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: "Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas", afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

"En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles", explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Inspírate’ encontramos historias que ponen de manifiesto que conectando con otros logramos cosas increíbles. Descubriremos qué conexiones hicieron posibles grandes logros y cómo de diferentes personajes como Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuenta la historia de cómo el jugador de fútbol Keita Baldé se implicó en mejorar la situación laboral de los jornaleros durante la pandemia. De Discamino, una asociación para ayudar a personas con discapacidad a conseguir su sueño de hacer el Camino de Santiago. O, Cómo el trabajo conjunto y la confianza del equipo de K4 fue el camino hacia la victoria.

Asimismo, junto a estos vídeos inspiradores, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas "clases magistrales" en las que grandes figuras como Molo Cebrián, Marta Gilart, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.