La generación de imágenes, vídeos, texto o, incluso, la voz por Inteligencia Artificial lleva desde hace meses llenando de contenido las redes sociales suplantando a personajes conocidos en situaciones cómicas o siendo un quebradero de cabeza para periodistas que intentan saber si es algo real o algo falso. Sin embargo, también se está convirtiendo en un problema para muchas personas que pueden verse haciendo cosas que nunca han hecho. En el caso de la generación de imágenes de contenido sexual el resultado puede ser devastador para muchos adolescentes. Es el caso que han denunciado unas madres del municipio pacense de Almendralejo encabezadas por la ginecóloga Míriam Al Adib que ha explicado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio lo sucedido a su hija y a sus conocidas.

"Yo me entero este domingo cuando llego de un viaje y ella me enseña la foto y me dice: mira mamá lo que me han hecho y se lo han hecho a otras niñas también", ha explicado Míriam que trató de tranquilizar a su hija aunque "por dentro iba la procesión porque esto es para entrar en shock". La ginecóloga ha indicado que delante quiso "mantener la calma" y le dijo: "Tú no tienes la culpa vamos a ver cómo lo solucionamos". Para visibilizar lo que estaba sucediendo hizo un vídeo en directo en Instagram para que le llegase "a a los chicos y las chicas para que todo esto se calme". El vídeo se hizo viral y en pocas horas llegó a todos los rincones de España y la ginecóloga ha reconocido que "lo que no esperaba es el bombazo que ha sido para toda la sociedad a la que agradecemos su apoyo sin fisuras a nuestras niñas".

"En ese directo lo que hice fue decir contundentemente a las chicas que si les había pasado esto que no sientan vergüenza ni culpa ni nada. Que esto no es culpa de ellas y que se lo dijeran a sus padres. Gracias a esto empezaron a salir más niñas afectadas", ha relatado Míriam Al Adib que ha explicado que "ellas tenían miedo" por si les fueran a "reñir" sus padres y les culparan de "tener redes sociales". Ha explicado que "cuando tienes esas edades siempre piensas así". "Les dije que sus padres les iban a apoyar y van a intentar solucionar esto, que no les va a pasar nada a ellas y que los que tienen que sentir culpa y vergüenza son ellos. A ellos les dije que esto es un delito muy grave, que no tienen ni idea de lo que están haciendo porque si lo supieran seguro que no lo harían y que pararan eso, pero ya".

La madre de la niña afectada ha contado que "el miedo que teníamos era que esto saliera de ahí y empezaran a subirlo a plataformas de material pornográfico. Esa es la preocupación que teníamos fundamentalmente, que no sabemos hasta donde han llegado las fotos, pero desde que salí yo ahí soy consciente que estos chicos han parado y que han tomado conciencia de que esto no se puede hacer. Es muy grave todo esto. Imagínate que no salta esta bomba dónde habrían acabado todas estas niñas".

"Ha pasado en más sitios"

La ginecóloga cree que "esto ha quedado muy claro" y ha agradecido la "respuesta unánime" que ha habido en denunciar el caso. "Todo el mundo está con el apoyo a las niñas y en contra de toda esta barbarie. En eso no hay nadie que opine diferente", ha indicado y ha puesto "el foco" en lo que ha llamado "SPR, el grupito de los Silenciosos, los Palmeros y los Risitas".

Ha explicado que "los silenciosos, en este colectivo es donde tenemos que incidir mucho ahora" porque son "los típicos que dicen que no han hecho nada, que los metieron en el grupo y se quedaron ahí mirando; los palmeros son los que aplauden a los que hacen estas barbaridades y los risitas los que se toman todo a coña y se burlan de las niñas". La madre de la niña afectada ha dicho que "estos perfiles son la mayoría porque esto ha sido un WhatsApp grupal de chicos donde han ido metiendo a más y más chicos y de ahí han ido saliendo también fotos porque ha habido gente que lo ha compartido. Muchos no tienen conciencia de haber hecho nada. Estos son los que hay que educar y decirles que aunque no hayan hecho el delito como tal lo están apoyando indirectamente".

Míriam ha alertado de que no es un caso que sólo ha ocurrido en Almendralejo y ha dicho que "ha pasado en más sitios". A raíz de la difusión que ha tenido el vídeo le han escrito "madres de otros sitios diciéndome que les ha pasado lo mismo y que lo han denunciado y ni caso". "A nosotras al principio hemos notado eso también y luego sí que han estado tomando conciencia todo el mundo. En otros sitios, cuidado. No me creo que esto haya pasado en Almendralejo nada más".

La difusión de estas imágenes creadas en Almendralejo por IA llevaba varios meses. Míriam Al Adib ha indicado que "desde julio llevaban ya muchas de las niñas sufriendo todo esto y estaban todas calladas y ha sido el vídeo este mío lo que les ha motivado a hablar". "Esto está pasando en todas partes lo que pasa es que aquí hemos tomado las riendas de esto y nos hemos movilizado porque esto lo queremos cortar ya", ha añadido.

"Es muy difícil protegerse"

En Es la Mañana Enrique Domínguez, director de Estrategia de Entelgy Innotec Security, ha advertido que esta tecnología "es un fenómeno del que venimos alertando desde hace meses y años. No es algo nuevo, lo hemos visto aplicado a los medios de comunicación y la publicidad y, ahora, se ha hecho tremendamente accesible para cualquiera hasta el punto de que un adolescente con una aplicación o un bot de una aplicación de mensajería es capaz de mandar una foto y automáticamente se la desnuda".

"Se ha convertido en tan tan accesible que tiene la posibilidad de utilizarlo mal para la extorsión o difundir lo que en el fondo es pornografía infantil. Es algo de lo que es muy difícil protegernos. Lo que requiere es mucha educación y conciencia", ha señalado Enrique Domínguez que ha advertido de que la falta de una "regulación específica sobre estos temas". "Parece que la regulación va más sobre el uso que se le da que sobre la herramienta. La UE sí obliga a eliminar con rapidez este tipo de contenido ilegal cuando tengan conocimiento del mismo lo que pasa es que es muy difícil ponerlo en su conocimiento".

Sin embargo, no es algo que sea sencillo para el "nivel de una persona normal" y que sí que lo pueden hacer empresas especializadas. Un ciudadano que sufre una suplantación de su identidad por una IA "lo poco que puede hacer es en el momento que tienen conocimiento denunciarlo y ponerse en las manos de la Policía que le pueden ayudar". Para finalizar, ha contado que "la IA se está desarrollando a una velocidad que no podemos prever las consecuencias que va a tener" y espera que "los legisladores tienen muy difícil para realmente hacer una legislación que se adapte y que responda de forma rápida a las problemáticas que van a ir surgiendo".