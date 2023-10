Alerta sobre hackeos a dispositivos de vigilancia en casa: "Un desconocido hablaba a mi hijo a través del vigilabebés"

"Un día estaba en la cocina y mi cámara de seguridad se movía hacia donde yo iba. Me pareció extraño pero me terminé de asustar cuando alguien a través de la cámara empezó a hablar con voz de robot y me dijo: Date la vuelta y enséñame las nalgas".

Así cuenta a esRadio y Libertad Digital Andrea su terrible descubrimiento de que estaba siendo espiada. En aquel momento tenía cinco cámaras de seguridad instaladas en su domicilio: "Las tenía para estar segura pero, al final no sabes quién te está viendo, sabe tus horarios, tus rutinas y lo que tienes en casa".

Su caso no es aislado. Verónica también sufrió un gran susto un día que su hija invitó a una amiga a jugar a su casa. "Estaban sentadas en el suelo del dormitorio recortando papel cuando, de repente sentimos que la cámara se movía. Se sabe porque hace mucho ruido, vibra. En ese momento, me acerqué corriendo y vi que el visor tenía el zoom hecho en las niñas"

Mari Paz, también se enteró de que en su casa había una intrusión porque notó algo extraño en el comportamiento de su bebé. "De repente, se despertaba por las noches llorando asustado pero, en ese momento, no le di importancia. No me podía imaginar algo como esto"

Hasta que un día, estando con su marido en el dormitorio escuchó una voz: "Venía del dormitorio de mi bebé. No entendí en qué idioma hablaba pero, se escuchaba claramente. Pensábamos que habían entrado a robar así que fuimos corriendo y, al ver que la voz salía del vigilabebés, mi marido arrancó los cables y nunca más las volvimos a conectar"

A raíz de la elaboración de este reportaje, hemos encontrado decenas de casos similares: Familias que han escuchado cómo insultaban a su bebé a través de la cámara, dispositivos Alexa que hablan a los habitantes de las casas … "No sabes si son pedófilos, ladrones o menores que lo hacen para divertirse, pero es espeluznante", dice Verónica.

No hace falta ser hacker profesional

Maripaz en aquel momento, ni siquiera sabía que estos hechos se podían denunciar. Sin embargo, sí se puso a investigar al respecto: "Me di cuenta lo fácil que resultaba que cualquiera pueda acceder a una cámara de seguridad. Encontré tutoriales en Youtube, grupos de Telegram y ahí entendí la importancia de que las cámaras no estén conectadas a la red Wifi, que es lo que las hace accesibles para cualquiera"

Y efectivamente, no hace falta ser un hacker profesional. Con una simple búsqueda en Internet, en 22 segundos, Google nos ofrece más de 600.000 resultados sobre cómo cualquier usuario medio puede acceder al visionado de cámaras de vigilancia.

Las hay públicas, donde podemos ver lo que ocurre en tiempo real en cualquier calle del mundo sólo con escribir en el buscador, por ejemplo: "Cámara en tiempo real en la Puerta del Sol". Pero también las hay privadas: "En la universidad un profesor nos puso un ejemplo", cuenta Rubén. "Metiendo un simple código en una Web estuvimos diez minutos viendo a una familia cenando en su casa. Quería que viéramos lo expuestos que estamos con la tecnología"

"No me siento orgullosa", dice Sofía, "pero durante un tiempo con un amigo jugábamos a encontrar en Google páginas donde pudiéramos ver cámaras abiertas que mostraban el interior de las casas. Era como un hobbie". Pronto se dieron cuenta de que era una intrusión constitutiva de delito.

Eso no impide que Youtube sea otra de las fuentes de la que manan miles de tutoriales con los que cualquier usuario puede acceder por curiosidad y diversión a la intimidad de un domicilio. Ningún filtro, ni advertencia por parte de la plataforma impide este tipo de contenido que invita a cometer una ilegalidad.

El problema: La red Wifi

El Instituto Nacional de Ciberseguridad confirma que el origen de la brecha está en la llamada red OIT; también conocida como "el Internet de las cosas": Es decir, que estamos acostumbrados a tener conectados a la misma red doméstica todos nuestros aparatos (nuestro portátil, nuestro Alexa a través del cual se producen intrusiones, el móvil … ) y muchas veces, con la misma contraseña.

Ruth García es Ténico de seguridad en este organismo, el INCIBE. Asegura que "lo más importante es que las cámaras de seguridad no funcionen a través de la red Wifi del domicilio, que cada dispositivo de la casa tenga una contraseña distinta y que ésta se cambie a ser posible, cada mes" Es la forma más sencilla para el usuario medio de evitar este tipo de intrusiones ante la que cada vez hay que estar más alerta.

Recomendaciones

Se recomienda mantener tapada la cámara de nuestro portátil y de nuestro móvil cuando no las estemos usando. También en los dispositivos escolares. En este caso, además, las familias y colegios deben educar en esta materia a los más pequeños para enseñarles a protegerse y a hacer un uso responsable que no sea ajeno a los peligros que entraña la exposición a la que nos somete hoy en día la tecnología.

En el caso de los vigilabebés, es especialmente importante elegir modelos que funcionen sin necesidad de estar conectados a una red Wifi, lo que hará imposible que cualquier extraño pueda acceder al dispositivo.

El año pasado, España ya era tercero en el ránking de los países más hackeados del mundo; sólo por detrás de EEUU y Rusia. Según datos de Interior, sólo en 2022 se detectaron más de 336.000 ciberdelitos.