Movistar, mejor red móvil y mejor red 5G en España, según Ookla

Ookla, compañía independiente especializada en la medición de velocidad de Internet en el ámbito mundial, ha publicado los resultados de las pruebas de velocidad de Internet realizadas en España que este año destacan a Movistar como el servicio con la mejor red móvil y la mejor red 5G.

Según se refleja en su informe 'Speedtest Connectivity Report' sobre el estado de las redes en España durante el primer semestre de 2025, la red móvil de Movistar, marca comercial de Telefónica, ha obtenido la mejor nota global en cuanto a rendimiento, con destacada ventaja en la tecnología 5G sobre el segundo operador.

En este sentido, el informe de Ookla, realizado con millones de datos recogidos de usuarios, concluye que Movistar es líder en velocidad de descarga y de subida, además de tener la menor latencia, la red más consistente y la mejor experiencia de vídeo en móvil por velocidad de carga y fluidez y calidad de reproducción.

En concreto, Movistar obtuvo una velocidad media de descarga de 102,94 Mbps en todas las tecnologías móviles y de 191,62 Mbps en la red 5G, lo que la convierte en la red más rápida. Además, el servicio Movistar también obtuvo el primer puesto en cuanto a velocidad de subida (14,4 Mbps), menor latencia (50 ms) y mayor consistencia de red con cerca del 90% de sus muestras por encima del rendimiento aceptable.

Asimismo, los clientes de Movistar son los que más tiempo disfrutaron de conexión 5G cuando se conectaron a la red ya que, según el informe de Ookla, cerca del 80% de la navegación de los usuarios de Movistar se realizó mediante la red 5G.

El informe también analiza el rendimiento de las redes móviles en el ámbito geográfico. En el ámbito geográfico, las conclusiones de Ookla también destacan la relevancia del servicio Movistar que logra de nuevo el liderazgo en velocidad de navegación en 11 de las 17 Comunidades Autónomas españolas, habiendo empate técnico en las otras 6.

La Comunidad de Madrid es la que obtiene la velocidad de descarga media más alta (88,85 Mbps) y la menor latencia (37,04 ms). La Rioja, Baleares, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha y Canarias son las otras 10 comunidades en las que Movistar consigue la mayor puntuación, todas ellas por encima de los 100 Mbps de media de velocidad.