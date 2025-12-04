A punto de terminar el año, Google ha publicado su informe Year in Search 2025, el listado con las búsquedas más repetidas por los españoles a lo largo del año. El ranking confirma algo ya habitual en años anteriores: la mezcla de actualidad nacional, fenómenos globales y preguntas tan prácticas como inesperadas. Desde cómo ir al baño en el trabajo hasta qué es el edadismo, pasando por un nuevo Papa, un apagón general y hasta dudas sobre si es mejor usar mantequilla o margarina.

El informe refleja el termómetro social de España en 2025, con muchas búsquedas marcadas por emergencias climáticas, subidas de precios, cambios políticos y un evidente interés por el día a día más personal.

Apagones, lluvias, incendios... y un nuevo Papa

Entre las búsquedas más repetidas del año en el apartado de actualidad, los usuarios se centraron en fenómenos naturales y situaciones de crisis. Los términos "apagón España", "alerta lluvias" e "incendios España" lideran el listado, lo que refleja una preocupación generalizada por los servicios básicos y el impacto del clima.

También aparece en cabeza "nuevo Papa", tras el relevo en el Vaticano, un hecho que llevó a miles de usuarios a preguntar directamente: "quién es el nuevo Papa". Otras búsquedas similares fueron "quién es Andy y quién es Lucas", "Lalachus", el luchador Ilia Topuria o el actor Salva Reina.

Más allá de la política y la religión, la "migración de la mariposa monarca" se coló entre los términos más buscados. Un fenómeno natural que llamó la atención del gran público y que disparó las consultas.

El lado más cotidiano (y escatológico) de los españoles

Si hay un apartado que define bien la combinación de humor, naturalidad y utilidad de las búsquedas en España es el de las preguntas del tipo "cómo…". La más repetida fue, sin rodeos: "cómo hacer caca en el trabajo", seguida por "cómo quitar maquillaje de la almohada" y la más improvisada de todas: "cómo hacer fuego con dos palos".

También triunfaron las recetas caseras, con búsquedas como "cómo hacer crepes caseros" o "cómo hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas", esta última muy consultada en época de Cuaresma.

En la sección de preguntas tipo "por qué…", los usuarios quisieron entender desde problemas cotidianos como los cortes de luz hasta temas geopolíticos: "por qué se ha ido la luz", "por qué Israel ataca a Irán", o incluso "por qué los papas cambian de nombre". La economía también tuvo su hueco, con la inquietud muy compartida de "por qué han subido tanto los huevos".

"¿Qué significa woke?" y otras dudas de cultura digital

Las búsquedas sobre el significado de términos reflejan una clara curiosidad por temas culturales, sociales y científicos. Las más buscadas fueron:

Edadismo

Queer

PH

DANA

Woke

Estas palabras se han vuelto habituales en medios, redes sociales y conversaciones públicas, y muchos usuarios han recurrido a Google para aclarar exactamente de qué se trata cada una.

Cine, series y comparaciones que dividen

En entretenimiento, las películas más buscadas en 2025 fueron "Anora", "Sirat", "La infiltrada", "Nosferatu" y "Weapons", todas ellas destacadas por su repercusión en festivales o por el interés que generaron en redes. En series, dominaron los títulos "Fallout", "Berlín", "Reina Roja", "La pareja perfecta" y "El caso Asunta".

La televisión tradicional sigue teniendo tirón, y los realities volvieron a marcar tendencia. Entre los más buscados están "La isla de las tentaciones 7", "Supervivientes All Stars", "Gran Hermano Dúo" y "La Revuelta".

Otra categoría que crece cada año es la de comparaciones. ¿Qué prefieren los españoles en su día a día? Estas fueron las preguntas más consultadas bajo el formato "qué es mejor…":

¿Diésel o gasolina?

¿Gemini o ChatGPT?

¿Mantequilla o margarina?

¿Qué es mejor para la resaca?

¿Declaración conjunta o individual?

Una lista que combina decisiones cotidianas, rivalidades tecnológicas y dudas fiscales que siguen generando debate dentro y fuera de internet.