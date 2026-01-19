La Policía Nacional alerta sobre la desinformación que circula por WhatsApp

La Policía Nacional ha advertido del peligro de compartir información falsa a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde los bulos y las noticias falsas se difunden con rapidez y pueden generar alarma social.

A través de un mensaje en redes sociales y un vídeo informativo, los agentes recuerdan que no todo lo que se recibe por el móvil es cierto y animan a los ciudadanos a comprobar la veracidad de los contenidos antes de reenviarlos.

Entre los cinco consejos clave para combatir las fake news, la Policía destaca la importancia de contrastar siempre la información con fuentes oficiales y desconfiar de mensajes que incluyan logotipos o imágenes de marcas con un aspecto extraño o poco habitual.

¿Te crees todo lo que te mandan por WhatsApp? 🤔📲 ⚠️ Ojo con la desinformación Aquí van 5 tips clave para no caer en #FakeNews 👇🧠 Comparte con cabeza, no con prisas pic.twitter.com/7E46rfC5ib — Policía Nacional (@policia) January 10, 2026

También recomiendan realizar una búsqueda rápida en internet para verificar si la información ha sido publicada por medios fiables y comprobar quién es el emisor del mensaje, ya que conocer el origen puede ayudar a detectar si se trata de una información objetiva o manipulada.

Por último, la Policía Nacional insiste en no compartir contenidos cuando existan dudas sobre su veracidad, ya que hacerlo puede contribuir a crear confusión o alarma innecesaria. En este sentido, recuerdan que el sentido común es una herramienta fundamental para frenar la propagación de la desinformación.