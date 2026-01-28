La Policía Nacional desmonta los mitos más comunes sobre ciberseguridad

La Policía Nacional ha lanzado un mensaje de concienciación para aclarar algunos de los mitos más extendidos en materia de ciberseguridad, advirtiendo de que muchas prácticas habituales pueden suponer un riesgo para la seguridad digital de los ciudadanos.

A través de un formato de "verdadero o falso", los agentes explican que conectarse a redes Wi-Fi públicas con total tranquilidad es falso. En este tipo de redes, cualquier persona podría estar monitorizando la navegación o interceptando datos sensibles, como contraseñas o información personal, por lo que recomiendan extremar la precaución.

Otro de los riesgos señalados por la Policía es el uso de Bizum. Aceptar solicitudes de pago sin revisarlas puede esconder un intento de fraude, como la conocida estafa del Bizum inverso, en la que el usuario cree que va a recibir dinero cuando en realidad lo está enviando al estafador, sin posibilidad de cancelar la operación.

¿👍Verdadero o 👎falso? 👉Te ayudamos a resolver dudas sobre los mitos más extendidos en #ciberseguridad pic.twitter.com/XAxl4LKvce — Policía Nacional (@policia) January 16, 2026

Los agentes también alertan sobre el uso de códigos QR, recordando que no es seguro escanear cualquier código aunque aparente pertenecer a una empresa o entidad de confianza. En lugares públicos, los códigos pueden haber sido sustituidos o manipulados para redirigir a páginas fraudulentas.

Otro mito desmentido es el de compartir códigos de activación de WhatsApp. La Policía advierte de que enviar este código a un tercero permite el acceso total a la cuenta, incluyendo contactos y conversaciones, por lo que nunca debe compartirse.

Por último, recuerdan que llevar el Bluetooth activado en la calle también puede suponer un riesgo, ya que puede ser utilizado por ciberdelincuentes como vía de acceso al dispositivo. No obstante, señalan que mantener los dispositivos actualizados reduce notablemente estas amenazas.

Con este mensaje, la Policía Nacional insiste en la importancia de informarse y adoptar hábitos digitales seguros, recordando que la prevención es la mejor herramienta frente a los ciberdelitos.