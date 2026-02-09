El candado y el https ya no protegen de las estafas: Los ciberdelincuentes logran la "falsa apariencia de seguridad"

La Policía Nacional advierte a los ciudadanos sobre los riesgos asociados a las compras por Internet y recuerda que algunos elementos que tradicionalmente se han asociado a la seguridad digital, como el candado en la barra de direcciones del navegador, ya no garantizan por sí solos que una página web sea fiable.

La presencia de una URL que comienza por "https" y muestra un candado cerrado únicamente indica que la comunicación entre el usuario y la página está cifrada mediante un certificado digital. Sin embargo, los ciberdelincuentes también pueden obtener este tipo de certificados, lo que les permite ofrecer una falsa apariencia de seguridad en sitios web fraudulentos diseñados para engañar al consumidor.

Por este motivo, la Policía Nacional insiste en la importancia de no confiar ciegamente en estos símbolos y prestar especial atención al aspecto general de la página web. Las tiendas online fraudulentas suelen presentar imágenes de baja calidad, textos mal traducidos, errores gramaticales o faltas de ortografía, señales que deben hacer saltar las alarmas antes de realizar cualquier compra.

Asimismo, se recomienda contrastar opiniones y valoraciones de otros usuarios en plataformas especializadas en comercio electrónico, ya que la experiencia de otros compradores puede ser clave para detectar fraudes. Antes de finalizar una transacción, también es fundamental comprobar que las pasarelas de pago sean seguras y reconocidas, evitando introducir datos bancarios en entornos poco fiables.

La Policía Nacional recuerda que la prevención y la atención a los detalles son esenciales para evitar estafas y realizar compras online de forma segura.