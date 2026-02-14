Albert Riva, sobre la IA: "La revolución es cultural y va de personas"

La inteligencia artificial llena titulares y conversaciones, pero Albert Riva propone un cambio de foco: menos obsesión por la herramienta y más atención a lo que provoca en nosotros. En la entrevista con este autor —que acaba de publicar Mamut o Humanoide, de la extinción a la IA— la tesis se repite con insistencia: lo decisivo no es qué hace la IA, sino cómo reaccionamos los humanos ante el cambio.

"Para mí esto no es una revolución tecnológica", afirma. "Es una revolución cultural". Su metáfora sirve como brújula: el "mamut" simboliza la resistencia que se paraliza ante lo nuevo; el "humanoide", esa versión de nosotros capaz de aprender y convivir con la IA como herramienta sin perder criterio.

Del "mamut" al "humanoide": una metáfora para entender el bloqueo

Riva explica que eligió el título porque necesitaba un marco simple para un fenómeno complejo. "Si hubiera puesto mamut o IA, no tiene gracia; no se habría entendido", dice. En su planteamiento, el mamut representa "la extinción" entendida como inmovilismo. El humanoide, en cambio, es "otra capa nueva" en la evolución: una forma de nombrar la tecnología (y en particular la IA) como parte de un proceso más amplio de adaptación.

Esa adaptación, insiste, no se consigue solo con información o "actitud". "Cambiar no va de decir ‘oye, cambia’… Las actitudes son necesarias, pero no suficientes", señala. El punto de inflexión está en algo menos obvio: "Descubrir la inquietud humana que tengo dentro" y aprender a gestionarla.

El error típico en empresas: usar IA para tapar síntomas

En el terreno empresarial, Riva cree que muchas organizaciones han confundido durante años transformación con despliegue de herramientas. "Se ha invertido una pasta… en proyectos… y hay un fracaso grandioso, aunque no se habla", comenta. Lo que está cambiando ahora —según su visión— es que la empresa empieza a reconocer que el éxito depende de empoderar a las personas.

Su ejemplo más directo tiene que ver con un problema que cualquier profesional reconoce: el correo electrónico. "He estado con un director general y me decía: ‘tengo muchos mails, vamos a buscar automatismos, un agente para que me responda’", relata. Su respuesta fue cortar en seco: "Para, para. Eso es un síntoma". Y remata: "El problema es que la gente envía mails por nada… que los mandos intermedios necesitan estar en copia de todo… o que he hecho una mala selección de personal y tengo que apagar el fuego con la IA".

La idea es incómoda, pero útil: antes de automatizar, hay que diagnosticar. Si no, la IA se convierte en una tirita cara para una cultura organizativa que no se corrige.

"Aprender a parar": la habilidad humana que más valora

Preguntado por las cualidades no técnicas que pide esta era, Riva no responde con una lista de moda. Elige una: la pausa. "Lo más importante… es aprender a parar", sostiene. No lo dice como eslogan, sino como antídoto contra dos miedos simultáneos: el miedo a la tecnología y el miedo a aprender.

"A mí no me da miedo la tecnología", subraya. "A mí me da miedo que hay personas que actúan como robots". Y añade una idea que atraviesa toda la conversación: si intentamos competir con máquinas en comportamiento mecánico, perdemos. La salida es recuperar el control del ritmo, la reflexión y el discernimiento.

En su fórmula, la vida moderna no es falta de tiempo, sino mala gestión del mismo: "Tenemos tiempo para hacer las cosas mal hechas tres veces, pero no para hacerlas bien hechas una vez". De ahí sus "pausas programadas" y su costumbre de buscar entornos de retiro para reconectar con lo esencial.

La IA como "hacha del siglo XXI" y el papel del humano

Riva no niega los riesgos: menciona apropiación intelectual, sesgos, seguridad, ciberbullying o privacidad. Pero rechaza la idea de que el debate se resuelva solo con imposición normativa. "No creo que sea solo imposición legal… Tiene que haber algo más: más cultura, más preparación", afirma.

Cuando intenta resumir su postura, recurre a una imagen potente y muy visual para el lector móvil: "La IA es el hacha del siglo XXI". Una herramienta capaz de construir o destruir según quién la use. "Una herramienta no es ni buena ni mala, depende del uso", remacha. Y, en paralelo, sitúa al ser humano como "director de orquesta": alguien que coordina capacidades, decide prioridades y mantiene la calma en mitad de la ola.

Para ilustrar el potencial creativo, habla de lo que llama "factor daliniano": la capacidad de convertir ideas improbables en prototipos visuales y narrativos. "Con la IA puedes hacerlo ahora… cambia mi forma de trabajar", dice. Pero insiste en la autoría humana: "Soy yo lo que está detrás".

La idea central que deja Riva al despedirse es sencilla y exigente: la IA va a quedarse, pero la ventaja competitiva no será aprender cien apps nuevas. Será cultivar criterio, pausa y humanidad. "Si somos un mamut, nos pondremos debajo y nos ahogaremos", advierte. "Si somos un sapiens, miraremos de surfearla por encima".