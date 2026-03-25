Condenan a Meta y Youtube a pagar tres millones por la adicción a las redes de una joven

Un jurado del estado de California ha dictado una sentencia que podría cambiar el panorama de la industria tecnológica en Estados Unidos. Meta, propietaria de la red social Instagram, y YouTube, plataforma de vídeo de Google, han sido declaradas culpables de perjudicar gravemente la salud mental de los menores de edad. La resolución responde a una histórica demanda relacionada con los peligros y la dependencia que generan estos servicios en la población más vulnerable.

El proceso judicial, que dio comienzo a finales del pasado mes de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles, se centra en el caso particular de una mujer de veinte años de edad. Según expuso su defensa durante las sesiones, la joven desarrolló una severa adicción a las redes sociales cuando todavía era una niña, señalando directamente a los algoritmos y el diseño de estas populares plataformas digitales. La sentencia estipula que ambas empresas deberán abonar de manera conjunta una indemnización de tres millones de dólares, lo que equivale a unos 2,59 millones de euros, en concepto de daños morales y perjuicios económicos sufridos a lo largo de los años.

En la distribución de las responsabilidades civiles, el jurado ha determinado que Meta, la matriz de aplicaciones como Facebook o Instagram, deberá asumir el 70 por ciento de la cuantía fijada. Por su parte, la plataforma de vídeos YouTube tendrá que hacer frente al 30 por ciento restante. El tribunal, que está compuesto por siete mujeres y cinco hombres, continuará con las deliberaciones en los próximos días para decidir si cabe imponer daños punitivos adicionales por otros cargos, entre los que se encuentra el presunto fraude corporativo.

Las repercusiones legales de este veredicto son inmensas, ya que representa una rotunda victoria frente a los principales gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Los expertos jurídicos coinciden en que este fallo sienta las bases para la futura resolución de al menos 1.500 casos similares que actualmente se agolpan en los tribunales estadounidenses contra compañías del sector. Cabe destacar que la demanda inicial interpuesta por la joven, cuya identidad se protege bajo las iniciales K.G.M., también iba dirigida contra TikTok y Snapchat, pero ambas lograron alcanzar un acuerdo extrajudicial confidencial para esquivar el banquillo.

Este revés judicial no es un hecho aislado para el conglomerado que dirige Mark Zuckerberg. Hace apenas unas horas, un jurado de Nuevo México también encontró culpable a la firma de ocultar información de forma deliberada sobre las deficiencias de seguridad de sus sistemas. Según aquella resolución, las prácticas comerciales de la compañía facilitaban de manera directa la explotación sexual infantil, por lo que fue condenada al pago de una multa récord de 375 millones de dólares, unos 324 millones de euros al cambio actual. Todos estos litigios reflejan una creciente ola de escrutinio sobre los límites de la responsabilidad corporativa en internet.