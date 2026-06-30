Movistar, reconocida como la red móvil con mejor cobertura y experiencia global de España

La Asociación Española de Consumidores ha presentado el 'Informe Nacional de Cobertura Móvil 2026', una guía independiente destinada a ayudar a los ciudadanos a elegir el operador de telefonía móvil que mejor se adapta a sus necesidades en función de dónde viven, cómo se desplazan y qué uso hacen de su conexión.

El estudio analiza las principales redes y marcas disponibles en el mercado español y destaca aquellas que ofrecen un mejor equilibrio entre alcance de cobertura, velocidad de navegación, estabilidad de la conexión, calidad del 5G y precio.

La organización recuerda que en España existen únicamente cuatro operadores con red propia —Movistar (Telefónica), Vodafone, MasOrange (que integra las marcas Orange y Yoigo) y Digi— y que todas las demás marcas del mercado funcionan apoyándose en alguna de esas cuatro redes. Por ello, indica que conocer sobre qué infraestructura se sostiene cada compañía resulta tan importante como comparar precios a la hora de contratar.

Según señaló, el informe ha sido elaborado mediante análisis documental, revisión de los mapas oficiales de cobertura de los operadores, contraste con informes independientes de medición de red, características declaradas por las compañías y adecuación a distintos perfiles de uso. La Asociación Española de Consumidores aclara que el trabajo no sustituye a una medición individualizada en cada domicilio, pero sí ofrece una orientación útil para facilitar decisiones de contratación más informadas.

Entre las principales conclusiones, el estudio confirma que la cobertura móvil en España es de las más completas de Europa: las cuatro redes con infraestructura propia superan el 99% de cobertura de población en 4G, de modo que las diferencias relevantes no están tanto en si hay señal como en la calidad real del servicio —velocidad, estabilidad y comportamiento de la red en horas de mayor afluencia—. Solo quedan fuera del alcance habitual de las antenas algunas zonas aisladas con dificultades orográficas.

La asociación advierte de que la señal que marca el teléfono no garantiza por sí sola una buena experiencia. La capacidad de cada red depende del espectro disponible y de la gestión del tráfico, y aquí aparece un factor poco conocido por el consumidor: el APN. Las marcas principales priorizan su propio tráfico, mientras que muchas marcas de bajo coste que alquilan la misma red pueden quedar relegadas en momentos de congestión, ofrecer un 5G más limitado o restringir la voz HD, aun mostrando la misma cobertura aparente que la red matriz.

El informe también pone de relieve la transformación del mercado durante 2026. Digi continúa desplegando red propia —ya supera las 10.000 antenas— pero todavía combina su infraestructura con la de Movistar mediante un acuerdo de itinerancia nacional, lo que le permite garantizar cobertura en prácticamente todo el territorio. Por su parte, la integración técnica de las redes de Orange y Yoigo dentro de MasOrange está redefiniendo el mapa de calidad en numerosas localidades.

Como novedad, la Asociación Española de Consumidores propone la creación de un Índice de Transparencia de Cobertura, una herramienta destinada a valorar la claridad de la información que cada compañía ofrece al consumidor antes de contratar. Este índice evaluaría aspectos como la fiabilidad de los mapas de cobertura, la información sobre la red sobre la que opera cada marca, las restricciones reales del 5G y la voz HD en las tarifas de bajo coste, la priorización de tráfico y las condiciones del roaming.

La entidad insiste en que el mejor operador no es el mismo para todos los usuarios: depende de la ubicación, del tipo de uso y del presupuesto. Una persona que vive en un entorno rural priorizará el alcance y la disponibilidad; un usuario urbano intensivo valorará la velocidad y el 5G; y quien busca ahorro encontrará marcas de bajo coste con muy buena relación calidad-precio sobre las mismas redes.

En el apartado 'Mejor cobertura y experiencia de red global' aparece Movistar (Telefónica), Orange (MasOrange) en segudo, Vodafone en tercero, Yoigo (MasOrange) en cuarto y Digi en quinto. En el de

'Mejor red 5G (disponibilidad y velocidad)' la lista del informe refleja este orden: Movistar — mayor velocidad, mejor experiencia de vídeo y mayor disponibilidad de 5G; Orange; Vodafone; Yoigo; y Digi.

En 'Mejor cobertura en zonas rurales y de baja densidad': Movistar; Orange; Vodafone; Digi; y Yoigo. 'Mejor red para gaming y baja latencia': Orange — mejor estabilidad y latencia bajo carga-; Movistar— alta fiabilidad de conexión-; Vodafone; Yoigo; y Digi. Finalmente, en el apartado 'Mejor relación calidad-precio (marcas de bajo coste)': O2 (red Movistar, misma prioridad que su matriz); Digi (red propia + Movistar, precios muy ajustados); Simyo (red MasOrange, mismo APN que Orange); Pepephone (red MasOrange) ; y Lowi / Finetwork (red Vodafone).

La Red Movistar la utilizan Movistar, O2, Digi (combinada con red propia), Ion Mobile, Lobster; la Red Vodafone: Vodafone, Lowi, Finetwork; la Red MasOrange: Orange, Yoigo, Simyo, Jazztel, Pepephone, MásMóvil, Lebara, Lycamobile, Euskaltel, R; y la Red Digi: Digi (red propia en despliegue, reforzada con itinerancia de Movistar).

Recomendaciones

La asociación recomienda, antes de contratar, comprobar la cobertura real en el domicilio, el lugar de trabajo y las rutas habituales, no solo el alcance general del operador; consultar los mapas oficiales de cobertura de cada compañía, recordando que son orientativos y reflejan disponibilidad, no calidad del servicio; identificar sobre qué red funciona cada marca de bajo coste, ya que de ello depende buena parte de la experiencia real; verificar si la tarifa incluye 5G y voz HD, especialmente en operadores de bajo coste, donde a veces están limitados; ara zonas rurales o desplazamientos por carretera, priorizar el alcance y la disponibilidad por encima de la velocidad punta; para un uso urbano intensivo (vídeo, teletrabajo, videollamadas), priorizar velocidad, estabilidad y disponibilidad de 5G; aprovechar la ausencia de permanencia y la portabilidad para cambiar de operador si la experiencia real no cumple las expectativas; y tener en cuenta el precio final tras la promoción de bienvenida, y no únicamente el de los primeros meses.

"La cobertura móvil es hoy un servicio esencial, y el consumidor merece poder elegir con información clara y comparable. El mejor operador no es el más caro ni el que más promete, sino el que mejor funciona allí donde uno vive y se mueve. Por eso reclamamos mapas de cobertura más fiables y transparencia total sobre las redes que hay detrás de cada marca", concluyó Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores.