La vertiginosa carrera por el liderazgo de la inteligencia artificial ha provocado un insólito alineamiento entre sus principales artífices y competidores. Los máximos responsables de las compañías más avanzadas del sector, habitualmente enfrentados en una competencia feroz, han coincidido públicamente en la necesidad imperiosa de ralentizar el desarrollo de los modelos de frontera para evitar riesgos catastróficos de seguridad.

El detonante de este consenso sin precedentes ha sido la publicación de un extenso ensayo por parte del director ejecutivo de Anthropic, Darío Amodei, en el que advierte sobre los peligros existenciales de una tecnología que avanza hacia la "automejora recursiva". Amodei alertó de que, si no se establecen salvaguardas inmediatas, sistemas descontrolados podrían llegar a tomar el control de todo internet a través de persistentes redes de bots, facilitando ciberataques a gran escala y bioterrorismo en un plazo de apenas seis a doce meses.

El jefe de OpenAI, Sam Altman, respaldó con firmeza la propuesta y anunció que su corporación permitirá que evaluadores independientes tengan acceso permanente y comparable al de sus empleados para auditar la seguridad, descartando además una salida a bolsa en el corto plazo por motivos de precaución.

Por su parte, el magnate de la tecnología Elon Musk, fundador de la firma xAI y propietario de la red social X, se ha sumado a las advertencias de sus competidores directos. Musk refrendó la postura de su colega de Anthropic con un conciso "Darío tiene razón" en sus redes sociales, respaldando una estrategia sectorial que priorice el alineamiento ético de los sistemas frente al mero crecimiento comercial acelerado. Los partidarios de la moderación argumentan que ganar un año o dos de margen en la frontera tecnológica resulta crítico para que los investigadores logren comprender e interpretar la toma de decisiones de los futuros sistemas superinteligentes.

Sin embargo, este llamamiento corporativo a la prudencia ha colisionado frontalmente con la postura del Gobierno de los Estados Unidos. En unas declaraciones efectuadas durante su reciente visita a Irlanda, el presidente Donald Trump restó importancia a los temores de los científicos y calificó de "fuerzas negativas" a todos aquellos colectivos y líderes tecnológicos que exigen pausar el avance de la tecnología para regularla. El mandatario insistió en que el verdadero reto radica en la batalla geopolítica contra China, señalando que "quien gane con la IA, gana" la pugna por la supremacía mundial, por lo que desestimó en otra de sus intervenciones cualquier medida que pueda socavar la delantera competitiva que actualmente ostenta la industria norteamericana.