Trump tumba la alerta del "apocalipsis IA" promovida por las Big Tech y cierra filas con Nvidia: "Es un bulo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido al paso del creciente alarmismo en torno a la inteligencia artificial de la mano del principal gigante de los semiconductores. En una oportuna llamada telefónica al CEO de Nvidia, Jensen Huang, en plena cumbre All-In de Los Ángeles, el mandatario estadounidense ha rechazado de plano frenar el avance de esta tecnología, advirtiendo de que las peticiones de regulación y pausa solo buscan ralentizar a Occidente y concentrar el poder tecnológico en manos de unos pocos.

"Puede crear el mejor chip de IA del mundo, pero no sabe cómo ponerme en altavoz", bromeó Trump durante la comunicación en directo ante el foro tecnológico. Ambos coincidieron en la tesis fundamental: la IA representa el mayor motor de crecimiento económico y de seguridad nacional de Estados Unidos para las próximas décadas.

El 'bulo' de la destrucción humana

La intervención de Trump se produce tras el intento de los principales líderes del sector por imponer un frenazo regulatorio a la industria. La mecha la prendió Dario Amodei (CEO de Anthropic) al pedir un "ritmo más lento" ante supuestos riesgos de seguridad, postura a la que se sumaron llamativamente rivales directos como Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI). Una narrativa apocalíptica alimentada tras la dimisión del investigador Jacob Coxon, quien acusó a sus exempleadores de embarcarse en una carrera insensata hacia la superinteligencia.

Trump ha respondido con dureza a este movimiento a través de su red social Truth Social: "La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un BULO". Desde el entorno conservador se señala la paradoja de que sean precisamente los gigantes ya consolidados del sector quienes pidan estatalizar o pausar el desarrollo, una estrategia que, bajo el velo de la prudencia, ahoga la competencia de startups emergentes y consagra un oligopolio tecnológico.

La batalla estratégica frente a China

Para el mandatario, cualquier intento de imponer trabas burocráticas o parones artificiales al desarrollo informático supone un suicidio geopolítico que entregaría la hegemonía tecnológica en bandeja a la dictadura comunista china.

"La IA y los centros de datos serán el mayor motor de desarrollo económico de la historia, superior al petróleo, el oro, los diamantes e incluso internet", enfatizó Trump. Frente al alarmismo burocrático y las tentaciones intervencionistas, la Casa Blanca apuesta por acelerar el libre mercado para garantizar el liderazgo estadounidense y evitar que el control de la tecnología del futuro quede restringido al dictamen de un comité de regulación o a un selecto club de multinacionales.