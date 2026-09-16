Ursula von der Leyen ha anunciado una propuesta para vetar las redes sociales a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15. La Comisión Europea sigue las recomendaciones del grupo de expertos ad hoc creado para responder a la presión de países que, como Francia y España, reclaman una edad mínima de acceso para proteger a los menores de los riesgos por la falta de control por parte de las plataformas.

"Es hora de que Europa actúe", ha defendido ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), durante el Debate sobre el Estado de la Unión que ha aprovechado para anunciar que el jueves presentará los detalles de una propuesta para una «Ley del Niño» europea que establezca estos límites.

A falta de conocer los detalles en una rueda de prensa el jueves junto a la vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, Von der Leyen ha indicado ya que será una norma que permita un «enfoque gradual y diferenciado», de modo que tenga en cuenta que "cada edad tiene sus propias sensibilidades".

Así, el objetivo es que el nuevo marco común garantice un "nivel de protección adaptado" a cada franja de edad y garantizar en todo caso que no haya "ningún acceso a redes sociales antes de los 13 años" y que se abra la puerta a un acceso restringido a partir de esa edad y hasta los 15, cuando ya podrán acceder sin las limitaciones de esta norma.

Ese acceso limitado será a partir de «mini cuentas, instaladas y vigiladas por los padres», con restricciones en los ajustes de las plataformas que garanticen un uso limitado, por ejemplo.

Los menores podrán acceder ya sin vigilancia a las redes a partir de los 15 años, pero lo harán hasta los 18 mediante un diseño adaptado que deberán ofrecer las plataformas para garantizar que navegan bajo un modelo de seguridad reforzada. "Soy consciente de que el poder de los gigantes tecnológicos parece abrumador e imposible de revertir. Y no estoy de acuerdo. No tenemos que aceptar funciones adictivas y no tenemos que aceptar que los niños sean expuestos a contenidos cada vez más extremos", ha expresado, después de evocar el caso de Oléa, una niña belga de 14 años víctima del bullying online que el mes pasado se suicidó.

"Ya basta", ha zanjado, antes de defender el marco europeo que limite el acceso de los menores y asegurar que "Europa tiene el poder para actuar y dictar nuestras propias reglas" a los gigantes tecnológicos.

Además, la conservadora alemana ha avisado en su intervención ante la Eurocámara de que "no sólo los menores están en riesgo" cuando se trata de navegar en una Internet sin límites, porque también los usuarios en general encuentran diseños adictivos «dañinos para todos».

En este contexto, Von der Leyen ha anunciado que este mismo otoño el Ejecutivo comunitario presentará una propuesta para ampliar el marco de protección contra este tipo de modelos bajo una nueva Ley de Equidad Digital.

Inteligencia artificial

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó además este miércoles ralentizar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más avanzados, la llamada IA de frontera, por motivos de seguridad, y reclamó al mismo tiempo un impulso masivo a la capacidad de computación europea para no perder la carrera tecnológica global. «Los consejeros delegados de las empresas más avanzadas nos dicen que es momento de ralentizar los modelos autorrecursivos. De marcar el ritmo de la frontera. Si quienes desarrollan la tecnología lo tienen claro, nosotros también deberíamos tenerlo», afirmó Von der Leyen, quien anunció que invitará a los principales laboratorios de IA a un debate para apoyar ese esfuerzo de la industria.

La presidenta vinculó ese planteamiento a la Ley de IA europea, que calificó de «pieza crucial» para poner en marcha salvaguardas, y anunció que la UE trabajará con socios como Canadá y Reino Unido en evaluación de modelos, verificación y alerta temprana. Una esperada reacción después de que el pasado fin de semana, los líderes de las grandes empresas de IA en Estados Unidos apostasen por raletizar esta tecnología, frente a la oposición de la administración Trump.

"La IA se está convirtiendo rápidamente en una capa fundacional de nuestra economía y nuestra seguridad", afirmó Von der Leyen, quien se declaró "optimista" sobre el potencial de la tecnología para beneficiar a la humanidad, aunque advirtió de que conlleva "un equilibrio de posibilidades y riesgos" que Europa debe abordar para poder aprovecharla.

La presidenta alertó de que los modelos más avanzados permitirán una capacidad de ciberataque "a un nivel que nunca creímos posible" y podrían acabar "en manos de adversarios que ven el mundo de forma muy distinta a la nuestra". Citó además incidentes de "agentes de IA que escapan de su entorno o insertan código malicioso" como "un mero atisbo" de los riesgos por venir.

"Debemos seguir en la carrera"

Al mismo tiempo, Von der Leyen reclamó "impulsar masivamente" la capacidad de computación europea, a la que vinculó con la "independencia" y la seguridad nacional del bloque, y anunció nuevas fórmulas para movilizar fondos públicos y privados hacia las empresas emergentes de IA en Europa.

La presidenta anticipó, además, que en noviembre la Comisión presentará "iniciativas que cambiarán las reglas del juego" en cinco sectores considerados estratégicos para la IA industrial: sanidad, transporte, agroalimentación, fabricación avanzada y defensa y espacio. Puso como ejemplo el cribado del cáncer de mama, donde dijo que la IA puede ayudar a detectar más casos a tiempo, aunque insistió en que la tecnología debe "empoderar" a los médicos, "no sustituirlos".