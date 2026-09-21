En un hito que ha vuelto a encender el debate sobre los límites del desarrollo tecnológico y el control de los entornos digitales, el modelo Gemini de Google ha logrado vulnerar los sistemas de seguridad de tres compañías reales. Se trata del primer caso conocido en el que este sistema de inteligencia artificial de la firma estadounidense actúa de forma totalmente autónoma para penetrar en redes ajenas a las autorizadas en una simulación.

El suceso tuvo lugar el pasado mes de mayo en el transcurso de un ejercicio estándar de tipo captura la bandera (CTF, por sus siglas en inglés), un método habitual en el sector de la ciberseguridad para poner a prueba las capacidades de los sistemas informáticos. La evaluación fue coordinada por la consultora independiente Irregular, firma especializada en auditar la robustez de estos modelos frente a posibles amenazas. Un fallo humano de configuración provocó que el modelo tuviera acceso directo a internet, cuando la prueba debía ejecutarse en un entorno estrictamente aislado de la red pública.

Al encontrarse con vía libre en la red, el software de Google comenzó a rastrear información disponible en internet y a confundir los servidores de empresas reales con los objetivos ficticios creados para el ejercicio. Las técnicas de acceso empleadas demostraron una sorprendente agilidad ofensiva: en una de las pruebas, Gemini logró descifrar un acceso restringido mediante un ataque de fuerza bruta, probando diferentes claves de seguridad hasta dar con la correcta. En los otros dos incidentes, la herramienta localizó credenciales de seguridad que se encontraban expuestas en repositorios públicos y las empleó para introducirse en las plataformas corporativas.

A pesar de la gravedad de la brecha, la tecnológica ha querido restar dramatismo al asunto y ha asegurado que no se produjeron daños materiales ni robo de datos confidenciales. La responsable de ingeniería de seguridad de la corporación, Heather Adkins, explicó que el modelo detuvo inmediatamente su actividad en cuanto detectó que los dominios vulnerados pertenecían a organizaciones reales ajenas al simulacro defensivo.

Este preocupante incidente se suma a otros similares protagonizados recientemente por firmas competidoras como OpenAI, Anthropic o Meta, que también experimentaron fallos con la misma consultora de seguridad. Desde una perspectiva liberal, el avance de la automatización y el desarrollo de estos agentes de software deben estar indiscutiblemente ligados a una rigurosa responsabilidad empresarial y respeto a la propiedad privada, evitando regulaciones estatales asfixiantes pero garantizando que la ciberseguridad de las empresas y la libertad de los usuarios no queden expuestas a los fallos técnicos de los gigantes de Silicon Valley.