Pedro Cavadas denuncia una "vil" estafa con inteligencia artificial que suplanta su identidad

El doctor Pedro Cavadas, uno de los especialistas en cirugía reconstructiva más reconocidos de España, ha lanzado este miércoles una seria advertencia pública ante la proliferación en internet y redes sociales de vídeos falsos que suplantan su identidad. El objetivo de estas campañas fraudulentas es la promoción comercial de diversos productos vinculados supuestamente a la salud, la belleza y el bienestar físico.

Para la elaboración de estas piezas audiovisuales, los estafadores han recurrido a técnicas de manipulación digital e inteligencia artificial, con las que logran recrear con asombrosa precisión tanto la imagen como la voz del médico valenciano. Ante esta grave situación, el cirujano ha querido ser tajante y ha aclarado que son falsos. En este sentido, ha insistido en que ni él ni la Clínica Cavadas venden a través de la red pastillas, cremas o tratamientos de naturaleza seudomédica, y mucho menos han autorizado el uso de su nombre o prestigio profesional para avalar este tipo de negocios ilícitos.

Más allá del evidente perjuicio hacia su persona, el especialista subraya que la utilización fraudulenta de la identidad de profesionales sanitarios genera una enorme confusión entre los ciudadanos y entraña un importante riesgo para la salud pública. Esta clase de publicidad engañosa induce a posibles pacientes y consumidores a adquirir y emplear productos que carecen de cualquier tipo de garantía, que no cuentan con evidencia científica contrastada y que se dispensan sin el adecuado asesoramiento médico que exige un tratamiento riguroso.

"Una estafa es siempre indignante, pero cuando aprovecha la desesperación de los pacientes resulta especialmente vil", ha aseverado el doctor Cavadas en su comunicado. En esta misma línea, el cirujano ha manifestado su absoluto rechazo hacia estas prácticas lucrativas que se aprovechan de la vulnerabilidad ajena. "Me indigna que se engañe a personas bienintencionadas y me enfada que se use mi nombre para ganarse su confianza, daño reputacional aparte. Es absolutamente inadmisible", ha sentenciado con rotundidad.

Desde el equipo del médico recuerdan a los usuarios que toda la información oficial relativa a su actividad profesional, así como los detalles sobre intervenciones, proyectos y comunicaciones médicas, se difunde única y exclusivamente a través de los canales institucionales de la Clínica Cavadas. Por ello, ante la aparición recurrente de este tipo de contenidos maliciosos, recomiendan encarecidamente no adquirir ni consumir ninguno de los productos anunciados mediante estos vídeos fraudulentos.

Asimismo, los especialistas aconsejan a los ciudadanos que comprueben siempre que la información procede de fuentes verificadas y que desconfíen por sistema de cualquier mensaje publicitario que prometa curas milagrosas o transformaciones corporales inmediatas. Finalmente, inciden en la necesidad de proteger la privacidad digital, recordando que nunca se deben facilitar datos personales, información bancaria ni historiales médicos en páginas web de procedencia dudosa, e instan a los internautas a denunciar de inmediato estos anuncios falsos en las plataformas tecnológicas donde se alojen.