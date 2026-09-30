Trump ordena renombrar la IA como Súper Inteligencia en todas las agencias del Gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha firmado este martes una orden ejecutiva por la que insta a todos los organismos del Gobierno federal sustituir el término "inteligencia artificial" y su acrónimo "IA" por "superinteligencia" y "SI" en toda comunicación oficial, documentos públicos, sitios web e informes. La medida, que no afecta a normas o contratos ya vigentes, otorga un plazo de 60 días al asesor presidencial para Ciencia y Tecnología para presentar una propuesta legislativa que establezca una definición federal del nuevo término.

En el texto de la orden, Trump ha justificado el cambio argumentando que las capacidades de los sistemas actuales "van mucho más allá de imitar o automatizar aspectos discretos de la inteligencia humana" y que cada vez más "representan no simplemente inteligencia artificial, sino una nueva era de superinteligencia".

La medida se produce horas después de que el mandatario se reunió en la Casa Blanca a casi dos docenas de líderes tecnológicos de Silicon Valley para debatir sobre los riesgos de la tecnología. Según Bloomberg, el cambio de nombre busca revertir la percepción negativa creciente sobre la inteligencia artificial en Estados Unidos, donde su implantación ha generado un rechazo generalizado por el encarecimiento de la electricidad y el temor a la destrucción de empleos.

Controles y auditorías

En paralelo a la orden ejecutiva, la Casa Blanca ha difundido un conjunto comunicado firmado por Trump y los directivos de las principales empresas del sector -Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Greg Brockman (OpenAI), Elon Musk (X) y Jensen Huang (Nvidia)- en el que se comprometen a aplicar cuatro capas de controles y auditorías sobre sus modelos.

El acuerdo contempla la implantación de controles internos sobre ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas; la creación de equipos internos de supervisión; la contratación de auditores externos independientes; y la designación de un comité independiente del consejo de administración de cada empresa para supervisar el conjunto del proceso.

Los firmantes han reconocido que estas medidas podrían trasladarse en el futuro en leyes o regulaciones. Además, han asegurado que implementar estos controles y auditorías es "fundamental" para garantizar un "futuro seguro para todos" y se han comprometido, por tanto, a aplicarlas en sus empresas.

Zuckerberg y Pichai celebran el pacto de la Casa Blanca sobre la Súper Inteligencia

Los consejeros delegados de Meta y Google, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai, han celebrado el acuerdo alcanzado para establecer un marco de seguridad en el desarrollo de modelos tecnológicos, calificando el pacto como una medida fundamental para generar confianza ciudadana en la recién bautizada como Súper Inteligencia (SI).

A través de redes sociales, el consejero delegado de Meta ha valorado como un "paso positivo significativo" el hecho de que las principales compañías estadounidenses del sector se hayan comprometido a aplicar "sólidos controles internos y múltiples capas de auditorías y revisiones". Según Zuckerberg, esta iniciativa conjunta de la industria brindará a la población "más confianza en que la tecnología que construye cada empresa funcionará según lo previsto".

Por su parte, el representante de Google, Sundar Pichai, ha calificado de "excelente" el encuentro mantenido con Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Pichai ha destacado que el Acuerdo de la Casa Blanca sobre Súper Inteligencia sienta "una base sólida para avanzar", ya que contiene "pasos reales y tangibles para promover un desarrollo seguro" sin renunciar a los beneficios económicos y científicos del sector. Además, ha reivindicado el esfuerzo de su compañía, asegurando que esta innova "de forma responsable" mediante la implantación de "pruebas adecuadas, evaluaciones y salvaguardias contra el mal uso".