Caída en la red de Movistar: problemas de internet afectan también a los usuarios de O2 y Digi

Movistar y O2 registraron este jueves una incidencia que afectó a sus servicios de conexión, mientras que los clientes de Digi también comunicaron problemas relacionados principalmente con la cobertura y el acceso a internet móvil. Los avisos comenzaron a acumularse durante la mañana y afectaron tanto a servicios de banda ancha como a la red móvil.

Los paneles de incidencias utilizados para comprobar el estado de las redes registraron durante la mañana un repunte de avisos correspondientes a Movistar, O2 y Digi. En el caso de las dos primeras compañías, los problemas comunicados afectaban a distintos servicios de conexión.

Movistar concentraba los reportes principalmente en internet de banda ancha, wifi e internet móvil. En O2, los avisos estaban relacionados con la banda ancha, el acceso a internet móvil y la conexión wifi, con Madrid y Barcelona entre las localizaciones desde las que se comunicaron más incidencias.

¿Vosotros también os habéis quedado sin cobertura (Movistar/O2/Digi)? No ha sido solo vuestro móvil, ha habido "apagón" de la red durante unos minutos. De momento, origen desconocido. — Joaquín Torreblanca (@JoaTorreblanca) October 1, 2026

La situación también tuvo reflejo entre los clientes de Digi. En este caso, los avisos se concentraron especialmente en los servicios móviles, con problemas de internet móvil y cobertura, además de incidencias relacionadas con las llamadas de voz.

Los porcentajes registrados durante la mañana fueron variando a medida que evolucionó la incidencia. En una de las mediciones, Digi concentraba el 42 por ciento de los avisos en problemas de red móvil, el 39 por ciento en internet móvil y el 16 por ciento en llamadas de voz.

La red de Movistar también presta servicio a Digi

La presencia de Digi entre los operadores afectados está relacionada con la infraestructura que utiliza la compañía en España. Digi cuenta con un despliegue de red propia, pero también mantiene un acuerdo mayorista con Movistar para prestar servicio en aquellas zonas en las que su propia infraestructura no está disponible.

Esta circunstancia permite explicar que una incidencia que afecte a determinados servicios de la red utilizada por Movistar pueda tener consecuencias para clientes de otros operadores que recurren a esa infraestructura.

@movistar_es Hola, sin servicio de Movistar Móvil desde las 10:04 en La Cala Del Moral. ¿Hay alguna incidencia en curso en esta zona? ¿Hay una hora prevista de restablecimiento? Gracias — Serena. (@SerenaLleo) October 1, 2026

En el caso de Digi, además, el patrón de avisos registrado durante la incidencia fue diferente al observado en Movistar y O2. Mientras estas dos compañías recibieron reportes vinculados tanto a las conexiones fijas como a las móviles, los clientes de Digi comunicaron principalmente problemas relacionados con la red móvil y la cobertura.

alguien de Digi que no tenga cobertura ? — kissy cris 💋 (@crisxluh) October 1, 2026

Por el momento, no se conoce la causa técnica concreta de la incidencia.

El servicio está recuperado

La incidencia comenzó a reflejarse durante la mañana del jueves 1 de octubre. Los reportes fueron aumentando durante un periodo limitado y posteriormente comenzaron a descender.

Telefónica señaló posteriormente que el problema estaba resuelto y que la incidencia apenas se había notado. La recuperación se produjo antes de las 11:00 horas, por lo que los servicios afectados fueron restableciéndose progresivamente.

En el caso de los usuarios que hubieran perdido temporalmente la conexión móvil, la recuperación de la cobertura no requería realizar ninguna actuación específica en el dispositivo.

Los porcentajes de incidencias también mostraron diferencias entre las compañías durante el episodio. En una medición posterior, Movistar registraba un 32 por ciento de avisos relacionados con la banda ancha, un 25 por ciento con internet móvil y un 22 por ciento con la señal móvil.

O2 concentraba el 41 por ciento de sus avisos en la red móvil, seguida del internet móvil, con un 25 por ciento, y de la banda ancha, con un 21 por ciento.

La incidencia ha quedado resuelta durante la misma mañana, después de que los usuarios comenzaran a comunicar los primeros problemas de conexión.