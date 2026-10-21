Alerta de ciberseguridad por dos fallos en PHP que comprometen a millones de servidores

La comunidad tecnológica internacional se encuentra en estado de máxima alerta tras el descubrimiento de dos fallos de seguridad de extrema gravedad en el ecosistema PHP. Las incidencias, registradas bajo los códigos CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, han recibido una calificación de 9,2 sobre 10 en la escala de severidad CVSS 4.0, lo que las sitúa formalmente en la categoría de vulnerabilidades críticas. La firma especializada watchTowr, que ha bautizado la amenaza bajo el nombre de 'PHP2shell', advierte de que el agujero permite la ejecución remota de código sin autorización previa, facilitando que ciberdelincuentes tomen el control íntegro de los servidores para sustraer información confidencial o manipular servicios.

El impacto potencial del incidente abarca a una proporción masiva de la infraestructura digital contemporánea, dado que PHP constituye una de las herramientas de código abierto más extendidas para el desarrollo web y la interacción con bases de datos. Los investigadores han confirmado que la brecha afecta a todas las versiones desde PHP 5 en adelante, comprometiendo a plataformas de amplísimo uso corporativo y particular como MediaWiki, Symfony y, muy especialmente, WordPress. Este último gestor de contenidos sostiene aproximadamente el 40 % de los portales activos en todo el mundo, cuyos propietarios deberán realizar la actualización de manera manual para blindar sus entornos.

Ante la gravedad del escenario, las autoridades comunitarias han reaccionado con premura. El Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de la Unión Europea ha emitido una advertencia formal dirigida tanto a empresas como a organismos públicos. En su comunicación, el organismo recomienda de forma tajante que aquellas entidades que no dispongan de la capacidad técnica para desplegar la corrección de forma inmediata "deberían considerar aislar las aplicaciones orientadas a internet de las redes públicas hasta que haya una solución disponible", con el objetivo de cortar cualquier intento de intrusión.

El equipo de desarrollo de PHP ha coordinado una actualización de seguridad urgente programada para este miércoles a las 16:00 (hora peninsular española, las 14:00 en horario UTC). Mientras se culmina el despliegue del software, diversas compañías y administradores han procedido a desconectar servicios por precaución. El propio portal corporativo de WordPress ha permanecido inaccesible temporalmente, mostrando a los visitantes un aviso en el que explicaba la aplicación de medidas provisionales de mitigación ante un problema para el que, hasta el momento de la entrega oficial del parche, carecían de remedio definitivo.

La premura en las actuaciones responde a la existencia de movimientos sospechosos ya detectados en el tráfico web. Dane Knecht, responsable tecnológico de la compañía de infraestructura Cloudflare, ha confirmado a través de las redes sociales la detección de ataques tempranos dirigidos contra sitios vulnerables, motivo por el cual la entidad ha comenzado a filtrar peticiones maliciosas en tiempo real. Aunque por ahora no consta un secuestro masivo de datos, los expertos en seguridad insisten en que la diligencia y la responsabilidad individual de las empresas a la hora de actualizar sus sistemas resultarán determinantes para cerrar la puerta a los atacantes.