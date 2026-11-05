El impacto de los contenidos falsos en el ecosistema digital se ha consolidado como una de las principales inquietudes de la sociedad española. Según se desprende del III Estudio sobre conductas sostenibles elaborado por la entidad Triodos Bank tras encuestar a 2.600 personas, el 61,3% de los ciudadanos identifica los bulos y la desinformación como el aspecto más preocupante de las plataformas virtuales, situándose claramente por delante de la falta de privacidad y el uso indebido de datos personales (53,2%), el acoso digital (50%) y la agresividad verbal (48,1%). Únicamente un residual 6,7% reconoce no experimentar desasosiego por ninguna de estas dinámicas en el entorno digital.

La percepción del fenómeno varía de manera sustancial en función de la edad de los usuarios. La brecha generacional se hace especialmente visible al comprobar que el grupo de 56 a 65 años lidera la alarma social ante los engaños cibernéticos con un 67,8% de menciones, seguido de cerca por los mayores de 65 años (66,4%) y la franja de 41 a 55 años (62,4%). Por el contrario, los jóvenes de entre 18 y 25 años presentan una menor inquietud (50%), síntoma de una mayor familiaridad técnica con los entornos interactivos. Esta misma pauta se repite al examinar los discursos de odio, donde los adultos maduros casi duplican la preocupación manifestada por los sectores más bisoños.

A la hora de buscar soluciones frente a estas dinámicas, una amplia mayoría de los encuestados se inclina por fórmulas restrictivas. Un 54,9% defiende la necesidad de reforzar el control de los contenidos para frenar los bulos, convirtiéndose en la propuesta con más adhesiones. Asimismo, el combate contra el acoso (50,9%), la limitación del acceso a los menores de edad (49,8%) y la salvaguarda de la intimidad (49,4%) suscitan un consenso notable. En paralelo, un 46,1% exige una mayor responsabilidad jurídica a las plataformas, mientras que el 45,8% apuesta por promover la formación crítica de los usuarios.

El informe también ofrece una radiografía demoledora sobre la degradación de la vida pública en España. Un abrumador 86,4% de los consultados sostiene que los discursos de animadversión forman parte cotidiana de la realidad nacional, y un 43% advierte de que su presencia no deja de crecer. Lejos de limitar el origen del conflicto a internet, los ciudadanos señalan directamente a la actividad de los dirigentes políticos (72,8%) como el principal foco emisor de confrontación, superando con holgura a las propias redes (65%) o a los medios de difusión tradicionales (38,6%).

Para aplacar esta escalada de hostilidad, el estudio refleja una marcada preferencia social por la vía punitiva. Más de la mitad de la población (54,3%) aboga por endurecer las sanciones legales contra los emisores de estas proclamas, mientras que un 41,3% se muestra partidario de multar a las empresas tecnológicas intermediarias. Propuestas pedagógicas como el fomento de la concienciación cívica o la convivencia reúnen un apoyo minoritario cercano al 39%, en un contexto donde el debate entre libertad de expresión y tutela estatal vuelve a colocarse en el centro de las inquietudes ciudadanas.