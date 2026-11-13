El apagón global de Microsoft cumple 20 horas y paraliza a empresas de 70 países

La caída mundial de los servicios de Microsoft alcanza ya las 20 horas y continúa provocando problemas en empresas, organismos públicos y usuarios de más de 70 países. La interrupción, que comenzaba este jueves por la tarde, ha dejado bajo mínimos herramientas esenciales como Outlook, Teams y Copilot, además de afectar a cerca de una veintena de aplicaciones corporativas y educativas. Mientras la compañía intenta estabilizar su infraestructura en la nube, las consecuencias empiezan a hacerse notar en distintos sectores económicos, desde la banca asiática hasta los tribunales y las administraciones públicas españolas. Una nueva incidencia global que vuelve a poner sobre la mesa hasta qué punto depende la actividad cotidiana de unos pocos gigantes tecnológicos.

El origen del problema se encuentra en Exchange Online, el servicio de correo electrónico en la nube de Microsoft. Un fallo en esta infraestructura ha provocado una reacción en cadena que ha terminado afectando a otras aplicaciones que dependen de ella para consultar buzones, calendarios, permisos y archivos compartidos. La compañía ha reconocido la incidencia y trabaja para recuperar la normalidad, aunque, después de más de quince horas, todavía no ha conseguido restablecer todos sus servicios.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

Outlook, Teams y Copilot, entre los servicios afectados

La interrupción está perjudicando especialmente a los usuarios de Microsoft 365, la plataforma que agrupa herramientas de trabajo tan extendidas como Outlook, Word, Excel, PowerPoint y Teams. En el caso del correo electrónico, los problemas afectan al acceso desde la web, los ordenadores y los dispositivos móviles, además de provocar retrasos en la recepción y entrega de mensajes.

Teams también presenta importantes limitaciones. Aunque las llamadas y los chats grupales básicos continúan funcionando, los usuarios encuentran dificultades para programar, consultar o modificar reuniones desde el calendario. Tampoco es posible crear determinados canales privados y eventos en directo.

La inteligencia artificial tampoco escapa al incidente. Microsoft Copilot 365 registra errores de carga y tiene dificultades para acceder a información de trabajo almacenada en correos electrónicos, calendarios y documentos. SharePoint Online permite abrir archivos locales, pero presenta problemas para compartir contenidos con usuarios externos. Planner y Tareas pendientes también registran fallos continuos.

La situación alcanza incluso al centro de administración de Microsoft 365, una herramienta fundamental para que los técnicos puedan gestionar cuentas y servicios. Sus propias dificultades han obligado a la compañía a recurrir a una página pública alternativa para comunicar las novedades de la incidencia.

España resiste con incidencias limitadas

En España, el impacto está siendo considerablemente menor. Según fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la Administración General del Estado apenas está sufriendo consecuencias porque la mayoría de los correos electrónicos de sus empleados se encuentran alojados en centros de datos propios y no en la nube de Microsoft.

Los principales problemas afectan a Teams y Copilot, además de los usuarios que tienen contratado el correo electrónico en la infraestructura de la tecnológica estadounidense. La previsión trasladada por el Ministerio es que los sistemas puedan restablecerse en las próximas horas.

La red sanitaria pública tampoco ha registrado consecuencias asistenciales relevantes. La Comunidad de Madrid ha señalado que el impacto ha sido nulo en la atención a pacientes, aunque reconoce pequeñas incidencias administrativas en algún centro. Cataluña y Galicia han comunicado una situación similar, sin alteraciones destacables en la actividad asistencial.

En el transporte, Iberia y Ryanair aseguran que sus operaciones aéreas no se han visto afectadas. Aena sí ha perdido el correo electrónico en sus servicios centrales, aunque ha recurrido a otros canales de comunicación. Renfe, por su parte, no utiliza tecnología de Microsoft para la operativa ferroviaria, por lo que sus trenes funcionan con normalidad.

Más de 70 países afectados: problemas en bancos y tribunales

Las consecuencias internacionales son especialmente visibles en Asia y Oceanía. En Japón, Outlook dejó de estar disponible desde la madrugada y el Gobierno confirmó que también se había visto afectada parte de su infraestructura de información. El viceportavoz gubernamental, Masanao Ozaki, reconoció los problemas sin precisar cuántas oficinas públicas estaban sufriendo sus consecuencias.

En Australia, Filipinas y Singapur, los fallos han complicado la gestión de correos y distintos trámites judiciales. Algunos organismos han habilitado líneas telefónicas de emergencia para mantener la atención. En Singapur, los ministerios de Interior y Salud también han confirmado problemas, al igual que determinados servicios privados.

La banca tailandesa figura entre los sectores perjudicados. Cuatro entidades importantes, Siam Commercial, Kasikorn, Thanachart y Krung Thai, han comunicado interrupciones temporales en servicios relacionados con el correo electrónico y han recomendado recurrir al teléfono para las situaciones urgentes.

En Australia también se han registrado incidencias en organismos como la Policía Federal, los servicios de inteligencia y Service NSW, una plataforma pública que permite realizar trámites administrativos, como renovar permisos de conducir o gestionar matriculaciones.

Microsoft intenta recuperar la normalidad

La compañía ha comenzado a aplicar un parche en los componentes de autenticación y enrutamiento de su infraestructura, una medida que, según su último comunicado técnico, está ofreciendo resultados positivos en la estabilidad de los servidores. Microsoft asegura que, por el momento, no tiene constancia de que el incidente esté relacionado con una actividad maliciosa.

Una vez solucionada la caída, la tecnológica se ha comprometido a publicar un informe con las causas del fallo y las medidas correctivas adoptadas. Mientras tanto, millones de usuarios y organizaciones siguen pendientes de la recuperación de unos servicios que se han convertido en herramientas fundamentales para el funcionamiento de empresas y administraciones.