Los servicios de Microsoft empiezan a recuperarse de la caída tras 20 horas sin funcionamiento

Los servicios de Microsoft comienzan a recuperar la normalidad después de cerca de 20 horas de interrupciones que han afectado a millones de usuarios y empresas en todo el mundo. Herramientas tan extendidas como Outlook y Teams han empezado a funcionar progresivamente en España y buena parte de Europa, aunque la recuperación todavía no es completa. La compañía estadounidense asegura que sus trabajos para estabilizar la infraestructura avanzan en las regiones afectadas, pero advierte de que algunos clientes pueden seguir experimentando problemas intermitentes de acceso y retrasos en la recepción de correos electrónicos.

La incidencia, que comenzó este jueves por la tarde, provocó una interrupción global de numerosos servicios de Microsoft 365 y llegó a afectar a cerca de una veintena de aplicaciones corporativas y educativas. El fallo ha puesto en dificultades a empresas, organismos públicos, entidades financieras y usuarios particulares de más de 70 países. Una crisis tecnológica que ha vuelto a evidenciar la dependencia de buena parte de la actividad económica y administrativa de las grandes plataformas digitales.

Recuperación progresiva en Europa, Estados Unidos y Asia

We're seeing continued recovery progress across affected regions, with broader improvements in North America, sustained improvements across much of Europe, and encouraging recovery signals in Asia Pacific. Some users may still experience intermittent access issues or delayed… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Microsoft ha comunicado avances en la recuperación de sus servicios en las distintas regiones. En Norteamérica, la disponibilidad ha mejorado de forma más generalizada, mientras que en Europa se observa una recuperación sostenida. En Asia-Pacífico también aparecen señales positivas, aunque todavía quedan infraestructuras afectadas y usuarios que pueden encontrar dificultades para acceder a sus cuentas.

La tecnológica ha advertido de que la recuperación no significa necesariamente que todos los servicios estén funcionando ya con absoluta normalidad. Los problemas de acceso pueden persistir de manera intermitente y algunos correos electrónicos pueden continuar llegando con retraso mientras los técnicos trabajan para restablecer los sistemas y recuperar el funcionamiento habitual de la infraestructura.

Outlook y Teams, entre los principales afectados

El fallo ha perjudicado especialmente a Outlook, el servicio de correo electrónico de Microsoft, y a Teams, una de las principales herramientas de comunicación y reuniones utilizada por empresas y administraciones.

En Outlook, los usuarios han encontrado dificultades para acceder a sus buzones desde la web, los ordenadores y los dispositivos móviles. También se han producido retrasos en el envío y la recepción de mensajes, lo que ha complicado las comunicaciones profesionales y la gestión de tareas cotidianas.

Teams tampoco ha podido funcionar con normalidad. Aunque algunas funciones básicas, como las llamadas y los chats grupales, han seguido disponibles, se han registrado problemas para programar, consultar y modificar reuniones desde el calendario.

La incidencia también ha alcanzado a Copilot 365, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft, que ha presentado errores de carga y dificultades para consultar información almacenada en correos, calendarios y documentos de trabajo.

Otras herramientas como SharePoint Online, Planner y Tareas pendientes también han registrado problemas. En el caso de SharePoint, algunas funciones de acceso a archivos han seguido disponibles, pero se han producido restricciones para compartir documentos con usuarios externos.

Un fallo originado en la infraestructura de correo

El origen de la crisis se encuentra en Exchange Online, el servicio de correo electrónico en la nube de Microsoft. Los problemas registrados en esta infraestructura terminaron propagándose a otras aplicaciones que dependen de ella para consultar buzones, calendarios, permisos y archivos compartidos.

La compañía ha explicado que varios servidores quedaron inesperadamente fuera de servicio. Esta situación obligó a los servidores restantes a asumir una mayor carga de trabajo, provocando desequilibrios en la gestión del tráfico y dificultades adicionales para mantener la estabilidad.

Para solucionar el problema, Microsoft ha aplicado ajustes y parches en los componentes de autenticación, conexión y enrutamiento de sus sistemas. Las medidas han comenzado a ofrecer resultados positivos, aunque la empresa todavía tiene que completar la recuperación de las infraestructuras afectadas.

La tecnológica también ha descartado, por el momento, indicios de que el incidente esté relacionado con una actividad maliciosa o un ciberataque. Una vez finalizados los trabajos, ha anunciado que publicará un informe para explicar las causas del fallo y las medidas correctivas adoptadas.