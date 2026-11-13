Microsoft descarta que el fallo informático global en Outlook y Teams se deba a un ciberataque

El gigante tecnológico estadounidense Microsoft ha salido al paso de las especulaciones generadas tras la masiva caída que ha afectado a sus principales herramientas de trabajo este viernes. El vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, Charles Lamanna, ha descartado tajantemente que la interrupción a gran escala sufrida por millones de usuarios responda a una actividad maliciosa o un ataque informático externo.

A través de un mensaje publicado en la red social X –anteriormente conocida como Twitter–, el directivo de la multinacional quiso tranquilizar a clientes y empresas tras horas de desconexión en diversos países. "Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", aseveró Lamanna, quien lamentó profundamente las complicaciones provocadas en herramientas corporativas críticas como el gestor de correo Outlook o la aplicación de reuniones virtuales Teams.

We regret that today's outages caused disruptions for our customers, and we are working to address the issue. We will continue to share more information as soon as we have it, and for now I can confirm that there is no indication this is the result of malicious or cyber activity. — Charles Lamanna (@clamanna) November 13, 2026

El incidente comenzó a manifestarse a primera hora en el continente americano, donde los clientes experimentaron dificultades insalvables para acceder a sus bandejas de entrada mediante Exchange Online. Con el paso de las horas, el problema se propagó de forma progresiva a otras zonas del planeta, con perturbaciones de calado en territorios como Reino Unido y Australia. La propia corporación detalló que áreas clave de su infraestructura padecieron una carga de trabajo inusualmente elevada en múltiples regiones, lo que desembocó en fallos generalizados de conectividad.

El alcance de la avería técnica fue monitorizado en tiempo real por el portal especializado DownDetector, que constató un notable repunte de quejas en el ecosistema Microsoft 365 –que integra programas fundamentales como Word, Excel o PowerPoint–, así como en las herramientas dotadas de inteligencia artificial integradas en el entorno corporativo de Microsoft Copilot.

Los equipos técnicos de la tecnológica han trabajado contrarreloj durante toda la jornada para mitigar los daños y devolver los sistemas a su estado operativo habitual. Según explicó la empresa en una actualización técnica para sus clientes, los especialistas localizaron máquinas y servidores que quedaron bloqueados en un estado defectuoso, un contratiempo interno que dificultó la sincronización esperada de los cambios aplicados en su red global de servidores.