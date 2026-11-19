El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dejado claro que su Administración no permitirá que organismos internacionales o presiones supranacionales asfixien el sector tecnológico. Durante su intervención en la apertura de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad china de Shenzhen, el líder estadounidense remarcó su total rechazo a imponer trabas burocráticas al desarrollo de la tecnología punta, advirtiendo de que su país protegerá el liderazgo que ostenta frente a los intentos de tutelaje externo.

Frente a las pretensiones de corte intervencionista, Trump fue tajante en la sesión plenaria al abordar el futuro de la conocida como superinteligencia. "Nos oponemos a todo tipo de regulación globalista o cualquier cosa que controle o lastre a la IA y no lo vamos a permitir", sentenció con contundencia. El mandatario situó este avance como un pilar estratégico incuestionable, subrayando que no piensa tolerar que mecanismos regulatorios supranacionales frenen la competitividad ni socaven la iniciativa privada que encabeza la potencia norteamericana.

Trump no dudó en comparar la magnitud del salto tecnológico actual con uno de los hitos más relevantes de la historia contemporánea. A su juicio, el despliegue de estas herramientas supone la mayor transformación desde la Revolución Industrial, un proceso de cambio estructural que exige un entorno abierto para florecer y no el corsé estatal o multinacional que promueven determinados foros internacionales. Si bien el presidente estadounidense concedió que este vector de desarrollo contiene "algunos elementos malos" y admitió que es necesario "vigilarlo", rechazó que la respuesta deba ser el intervencionismo: "No queremos hacer nada para destruir el inmenso potencial" del sector, aclaró.

Asimismo, el republicano hizo hincapié en el impacto directo que esta pujanza tiene sobre la economía real. La extraordinaria oleada de inversión canalizada hacia el sector de la superinteligencia constituye, según defendió, el auténtico motor que sostiene el ritmo de crecimiento en suelo estadounidense. El constante flujo de capital y la fuerte inversión empresarial privada en infraestructuras y computación han consolidado el dinamismo económico frente a las economías más estancadas y dirigistas. Para Trump, cualquier intento de estrangular ese empuje mediante mandatos normativos equivaldría a sabotear una prosperidad nacida de la libertad de mercado y el genio emprendedor.