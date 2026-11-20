La red social de origen chino ha presentado en su Foro de Seguridad e Innovación, celebrado en la capital británica, una batería de medidas técnicas orientadas a frenar la desinformación y el abuso de la tecnología generativa. Entre las novedades más destacadas figura un portal web de acceso público, alojado en su Centro de Transparencia, que permite a cualquier usuario —esté o no registrado en el servicio— comprobar con rapidez si un determinado archivo audiovisual ha sido generado a través de los sistemas informáticos de la propia plataforma.

Según han detallado los portavoces de TikTok, los usuarios han publicado ya más de 5.000 millones de grabaciones utilizando sus propios filtros y funciones de generación sintética. Pese a que el sistema incorpora advertencias automáticas, con frecuencia proliferan piezas que logran eludir estos filtros. Para atajar el fraude y la suplantación, la compañía habilitará asimismo la función Likeness Detection, un mecanismo voluntario dirigido a creadores verificados que rastreará posibles apropiaciones indebidas del rostro o la voz de terceros sin la debida autorización.

En un contexto de creciente preocupación por la tutela de los menores en el entorno digital, el encuentro también ha servido para anunciar un endurecimiento del control parental. A partir de ahora, los progenitores podrán supervisar qué perfiles agregan o bloquean sus hijos, qué audiencia tienen sus publicaciones y con qué cuentas intercambian mensajes, si bien no tendrán acceso al contenido estricto de las conversaciones privadas para salvaguardar la intimidad de los adolescentes.

El despliegue de estas salvaguardas responde también a la presión regulatoria y social tras destaparse graves fallas en la moderación, como la reciente circulación de material ilícito contra menores. En materia de prevención psicológica, la firma colabora con instituciones especializadas —entre ellas el Hospital Infantil de Boston— para implementar alertas tempranas a los tutores legales en caso de que los menores efectúen búsquedas reiteradas ligadas a la autolesión o al suicidio.

Junto a estas herramientas, la tecnológica ha publicado una Guía para Educadores con pautas específicas de uso escolar y ha hecho balance de las aficiones de su comunidad. Pese a las suspicacias sobre el impacto de las pantallas en el rendimiento académico, la compañía sostiene que las recomendaciones literarias promovidas en su comunidad han impulsado la venta de 50 millones de libros en suelo europeo, compartiendo protagonismo con un notable auge de contenidos sobre deporte y artesanía tradicional.