La cantante colombiana Shakira tenía que haber iniciado ayer en Ámsterdam su nueva gira europea, pero se ha visto obligada a suspenderla debido a que padece una hemorragia en las cuerdas vocales. Cualquiera puede sufrirla, pero se trata de una dolencia que afecta especialmente a aquellas personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo: cantantes, actores de teatro, locutores de radio...

Las llamadas cuerdas vocales son cuatro pliegues o labios membranosos situados en el aparato fonador, y que son responsables de nuestra voz. Tal y como explican los especialistas, forzarla de manera prolongada puede acabar provocando la aparición de pequeñas varicosidades o varices en las cuerdas. Y la hemorragia se produce como consecuencia de la rotura de uno de los vasos afectados, haciendo que la sangre se acumule en la mucosa bucal.

Según los médicos que tratan problemas de la laringe, aunque los esfuerzos vocales son la principal causa de esta dolencia, hay otros factores que pueden contribuir a ello. Parece ser que las mujeres son especialmente sensibles a sufrirla en los días premenstruales, y también el consumo de algunos medicamentos podría precipitar su aparición.

También hay casos en los que la persona afectada no se percata de que sufre este síndrome, ya que la rotura de la membrana del vaso no se produce, y el paciente no nota el sabor de la sangre en su garganta. Mientras tanto, el vaso se va deformando por la acumulación de la sangre, afectando también a la capacidad de las cuerdas vocales para vibrar.

Lo habitual es que se cure dejando reposar la voz durante al menos un mes, aunque en algunos casos más graves el paciente tiene que someterse a cirugía. Los especialistas aseguran que este tipo de dolencia se ha hecho más habitual actualmente, debido a que los cantantes acumulan durante sus giras más conciertos en un período de tiempo más corto.

También en Quo