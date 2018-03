Sobrevive a un trasplante tras más de un año viviendo sin corazón

En 2014 Stan Larkin se convirtió en el primer paciente en salir del hospital conectado a un corazón artificial conocido como Syncardia. Tanto él como su hermano Dominique padecían de una cardiomiopatía que les podía provocar una muerte súbita. Tras años de esperar un trasplante, su estado era crítico. "Ambos estaban muy enfermos cuando los vi por primera vez en nuestras UCI", asegura el cirujano que se encargó de su caso, Jonathan Haft, del Centro Cardiovascular Frankel de la Universidad de Michigan. "Queríamos que recibieran un trasplante, pero no pensamos que pudieran esperar el tiempo suficiente".

De modo que ambos fueron operados para sustituir sus corazones por el dispositivo artificial en espera de recibir un corazón. Dominique sólo tuvo que esperar un par de semanas, pero Stan tuvo que esperar más de un año, de modo que le equiparon con un modelo portátil.

En ese momento, nadie sabia qué podría hacer con ese equipo, que viene en forma de mochila de 6 kilogramos de peso que se conecta al sistema vascular del paciente. No era lo más cómodo de llevar a todas horas, y aunque había muchas cosas que no podía hacer, como hacer de caballito para sus hijas, pero para sorpresa de sus médicos sí que logró seguir jugando al baloncesto. "Esto no se construyó para jugar al baloncesto", explica Haft. "Stan llevó al límite la tecnología".

Stan recibió el corazón de un donante el 9 de mayo de 2016, pero ahora ha querido compartir ahora su historia con la prensa para llamar la atención sobre las enfermedades del corazón y la necesidad de donantes.