Un nuevo medicamento frena la progresión del alzhéimer

Aparte de algunas medicinas capaces de ralentizar la pérdida de memoria durante un par de meses, no existe ningún tratamiento efectivo contra la enfermedad de Alzheimer. Por eso son tan alentadores los resultados positivos presentados el miércoles pasado en unas jornadas en Chicago de la Asociación de Alzheimer de los que se hace eco The New York Times. El fármaco no sólo elimina placa de proteínas beta-amiloide en el cerebro que la causa, algo que ya se había conseguido, sino que ralentizaría los efectos de la enfermedad.

El ensayo involucró a 856 pacientes de Estados Unidos, Europa y Japón con los primeros síntomas de declive cognitivo y acumulaciones significativas de placas de beta-amiloides, según explicó al diario el doctor Lynn Kramer, jefe médico de Eisai, la compañía japonesa que ha desarrollado el fármaco, conocido por ahora como BAN2401. Según los datos, el 81% de los pacientes que recibieron la más alta de las cinco dosis que se han probado vieron como descendían sus niveles de amiloide a cifras debajo del nivel que provoca la demencia. Por su parte, las pruebas cognitivas mostraron que el declive era un 30% menor que el grupo que tomó el placebo.

Hay 44 millones de enfermos de alzhéimer en todo el mundo, una cifra que se espera que en 2050 se haya triplicado. Aunque este avance es un paso en la buena dirección, no es suficiente para que los afectados puedan funcionar de forma independiente sin ayuda, que es el objetivo de los investigadores. Además, el ensayo es de fase 2, que mide tanto la seguridad como la eficacia de un medicamento, pero que se considera como un paso intermedio a los ensayos de fase 3, más grandes y de mayor duración. No es raro que fármacos prometedores fallen en esa tercera fase.