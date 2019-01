El efecto a la salud del aceite CBD

La legalización de según qué aspectos del mundo todavía está en curso. Hablamos del aborto, los derechos del colectivo LGTB o del consumo de marihuana. En este último aspecto, es cierto que algunos países ya han despertado a la hora de legalizar el consumo tanto terapéutico como lúdico del cannabis. Así, Canadá, Holanda, Uruguay o Jamaica son algunos ejemplos de ello. En nuestro país, la situación es diferente, ya que existe un debate en el Congreso de los Diputados sobre ello. Sin embargo, deberían investigar sobre los beneficios que el Nordic Oil puede tener para la salud de las personas que lo consuman. ¿Quieres conocer cuáles son dichas ventajas a nivel de salud? En este artículo despejamos las dudas.

Indicaciones probadas para la salud

El aceite CBD no psicoactivo tiene importantes propiedades medicinales que merecen atención. El cannabis posee hasta 104 cannabonoides, que pertenecen a la familia de los terpefenoles. Entre dichas moléculas, se halla elCBD o cannabidol, que no posee efectos psicoactivos a diferencia del THC. No se trata de una cura para enfermedades, pero sí que es eficaz como terapia natural con escasos efectos secundarios y se consume con vaporizador.

En cuanto a salud mental, el CBD inhibe de la señal nerviosa aliviando tanto el estrés como la ansiedad, dos de las enfermedades más destacadas del Siglo XXI. A diferencia de los medicamentos indicados frente a la ansiedad, no posee efectos adictivos, por lo que son una alternativa a tener en cuenta.

Por otro lado, es efectivo ante la epilepsia, puesto que reduce su aparición y la intensidad de las convulsiones que provoca. Asimismo, también ayuda frente a la fobia social, ya que un estudio de 2017 de la universidad de Sao Paulo, en Brasil, determinó que el CBD reducía la ansiedad de pacientes que están atemorizados ante situaciones sociales de diversa índole. Por otra parte, según un estudio realizado en la Universidad de Colorado, utilizaron CBD para tratar el insomnio en niños para tratar el estrés postraumático.

Además, ayuda a tener un mayor control frente a los deseos compulsivos y existen estudios que evidencian que su consumo ayuda a retrasar el avance del alzheimer o prevenir de ella. Para las personas que padezcan insomnio, es muy beneficioso, puesto que ayuda a alargar tanto el sueño como a aumentar la calidad del mismo.

Por si fuese poco, también ayuda a aliviar el dolor crónico de distintas enfermedades como artritis, artrosis, cáncer o esclerosis múltiple. Otra de sus características tiene que ver con los deportistas de élite, quienes han hallado el CBD como una buena alternativa natural a los fármacos analgésicos que se pueden adquirir en farmacias.

Al hilo de lo que comentábamos anteriormente, en casos de personas con cáncer, el CBD ayuda contra el dolor, las náuseas y los vómitos propios de la quimioterapia. Asimismo, diversos estudios confirman que posee acción anticancerígena, debido a que destruye las células cancerígenas en tubo de ensayo. A pesar de ello, aún falta mucha investigación para esclarecer estos beneficios. A pesar de todo ello, podemos concluir con que el CBD puede tener amplios beneficios para las salud de las personas y por ende, deberían tenerse en cuenta de cara a una pronta y futura legalización.