El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con representación de todas las comunidades autónomas y asesorada por expertos, estableció en otoño un calendario de vacunación infantil estatal con todas las vacunas con financiación pública y las pautas generales de administración. En la práctica, sin embargo, aún no existe un único calendario en España, puesto que es cada autonomía, basándose en esas pautas generales, la que toma la decisión final. La consecuencia es que siguen produciéndose diferencias entre comunidades y hay 17 calendarios oficiales.

Las vacunas para la meningitis, como el Bexsero, han vuelto a abrir el melón de un problema que nació con la transferencia de las competencias en Sanidad y que se vio agudizado en los años de la crisis, cuando por criterios fundamentalmente económicos autonomías como Castilla – La Mancha y Andalucía tardaron más que otras en incluir en el calendario la vacuna del neumococo. La situación creó desigualdades entre territorios y llevó incluso a algunos padres a empadronar a sus hijos en comunidades limítrofes como Madrid para ahorrarse los cientos de euros que costaban todas las dosis de la vacuna, recomendada pero no incluida en sus autonomías.

Ahora, las comunidades que van por delante en el calendario vacunal son Canarias y Castilla y León. La primera anunció hace pocos días la inclusión de la vacuna contra los meningococos A, C, W e Y a los doce meses, en sustitución de la actual, que actúa sólo contra el meningococo C, y financiar la vacuna contra el meningococo B, comercializada bajo la marca Bexsero. La segunda incluyó hace unas semanas la vacuna A, C, W e Y y anunció este mismo martes que también seguiría los pasos de Canarias con el Bexsero. Hasta ahora, el Bexsero formaba parte de las vacunas recomendadas pero no financiadas por Sanidad y tenía que ser comprada por los padres por un precio que ronda los 300 euros por tres dosis y a menudo tras varios meses de lista de espera en la farmacia.

Calendario de la AEP

La medida ha irritado al Gobierno central: la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha lamentado que se trata de decisiones tomadas de "forma unilateral": "Es una decisión política y no de impacto epidemiológico". Según Carcedo, "por respeto institucional" debería haberse planteado "en el seno de la Comisión de Vacunas" y ha destacado que hace cuatro meses se acordó un calendario común. "Cualquier modificación requiere una consideración y un análisis epidemiológico sobre la vacuna. Es el camino correcto y no decisiones estrictamente políticas", ha declarado tras conocer la noticia.

Lo cierto es que Canarias y Castilla y León, al adoptar esta decisión, han seguido punto por punto el criterio de la Asociación Española de Pediatría, que entre sus recomendaciones de 2019 incluye una petición para que se introduzca la vacuna contra el meningococo B entre las financiadas. La AEP también sugería incluir la vacuna contra los meningococos A, C, W e Y a los 12 meses en lugar de la actual contra el meningococo C e introducir la del rotavirus, que provoca diarreas agudas en lactantes y que actualmente también tiene que ser pagada por los padres por unos 200 euros.

La disparidad de calendarios puede provocar pérdida de vacunaciones entre familias que cambian de domicilio

Entre sus sugerencias, la AEP también reiteraba su petición de que los calendarios oficiales de cada autonomía avancen hacia "la unificación completa". "Las familias, con frecuencia trasladan su residencia de una comunidad a otra y surgen, con ello, oportunidades para la pérdida de vacunaciones".

La AEP apoya la decisión de Castilla y León de incluir la vacuna antimeningocócica B en su calendario infantil financiado | Asociación Española de Pediatría https://t.co/XLOAr3b8Si pic.twitter.com/xck887XugH — Comité Vacunas - AEP (@CAV_AEP) February 20, 2019

Desde la inclusión de la vacuna del neumococo hasta ahora, las diferencias entre autonomías eran escasas. Ahora, sin embargo, la brecha se ha agrandado y podría seguir creciendo si más autonomías se suman mientras otras se resisten a incluirlas. Desde la AEP, insisten en que estas diferencias no deberían darse porque quiebran la equidad sanitaria entre los niños residentes en España sin que haya causas epidemiológicas que lo justifiquen y aumentan el riesgo de errores en las pautas de vacunación en caso de cambio de residencia.

Los tipos de meningitis y el porqué de los cambios

Detrás de la recomendación de la AEP de incluir el Bexsero en la lactancia y la vacuna contra la meningitis A, C, W, y Y a los 12 meses y a los 12 años están los últimos cambios detectados en la incidencia de la enfermedad en nuestro país. Tras una tendencia descendente desde 2000, la meningitis, aunque extremadamente infrecuente, ha repuntado en la temporada 2017-2018 con 372 casos y una tasa de 0,74 por 100.000 habitantes, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Con estas vacunas, se pueden prevenir la gran mayoría de las meningitis en la infancia

El tipo más frecuente es el B, que combate la vacuna no financiada Bexsero que incorporarán Canarias y Castilla y León. Le siguen los serogrupos W, C e Y, en ese orden, con una mortalidad aproximada del 10% y de secuelas a largo plazo del 20-30% especialmente entre niños, según recuerda David Moreno, coordinador del Comité de Vacunas de la AEP. Al existir vacunas que pueden prevenirlas, la AEP considera que deben incluirse en el calendario de vacunaciones financiadas. "Con estas vacunas, se pueden prevenir la gran mayoría de las meningitis en la infancia, por lo que podríamos cerrar el círculo de prevención de esta enfermedad", señala.

El repunte de los serogrupos W e Y, y la especial virulencia que está mostrando el W dado que produce más fallecimientos de lo habitual, hacen necesario "que estas vacunas entren lo antes posible en el calendario de vacunaciones", que hasta ahora sólo cubre la vacunación contra el meningococo C. "Esperamos que el paso dado por Castilla-León y Canarias sea seguido por el resto de comunidades, por el bien de todos los niños independientemente de su domicilio en España", señala.

El próximo 4 de marzo se reunirá la Interterritorial de Sanidad, justo un día antes de la disolución de las Cortes y probablemente uno de los temas centrales sea el de las vacunas. Está por ver si se avanza hacia la unificación o al contrario.