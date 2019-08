Estas son las claves de la emergencia sanitaria decretada por el brote de listeriosis en Sevilla, que sólo es peligrosa en determinados grupos de riesgo:

¿Qué es la listeriosis y cómo se contagia?

La listeriosis es una enfermedad provocada por la bacteria Listeria Monocytogenes. El paciente no se contagia por contacto con otro enfermo, sino al comer un alimento contaminado con bacterias vivas, en especial leche y carne crudas.

Se trata de una bacteria muy resistente que sólo se elimina al cocinar los alimentos y que es capaz de sobrevivir a los agentes microbianos que hay en la saliva, el estómago y también a las sales biliares. Una vez en el intestino, la bacteria se introduce en las células intestinales o enterocitos y de ahí puede llegar a la sangre.

¿Cuáles son los síntomas de la listeriosis?

Tras un periodo de incubación que puede durar hasta 70 días, la persona afectada puede desarrollar síntomas similares a los de una gripe o una gastroenteritis, como diarrea, fiebre, malestar general o dolores articulares.

La infección puede durar entre cinco a siete días en los casos más leves o incluso resultar asintomática.

¿Quiénes son los pacientes más vulnerables?

En pacientes adultos sanos, la enfermedad se supera habitualmente sin complicaciones, pero sí hay sectores de la población especialmente vulnerables, como los niños, los ancianos, las personas inmunodeprimidas y las embarazadas. Según el doctor Alfonso Carrascosa, experto en seguridad alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es la bacteria que "produce toxiinfecciones alimentarias de mayor mortandad", y aunque depende de la virulencia de la cepa, es superior al 10% en niños y mayores de 65 años.

La enfermedad puede causar presencia de bacterias en sangre, meningitis o meningoencefalitis en los pacientes más vulnerables. Se combate mediante antibióticos por vía oral.

¿Por qué es tan peligrosa la listeriosis para las embarazadas?

Las embarazadas son uno de los principales grupos de riesgo porque la listeriosis es muy peligrosa para el feto. Desde el comienzo de la gestación, las mujeres deben tomar precauciones como evitar la carne cruda, la leche no pasteurizada y sus derivados, embutidos y patés artesanales y en general cualquier producto no cocinado que no haya sido lavado cuidadosamente.

En caso de infección de la madre, la Listeria monocytogenes puede traspasar la placenta y afectar al feto. Si la bacteria se disemina, puede provocar abortos, partos prematuros, muerte fetal o infecciones graves en el recién nacido como meningitis o sepsis. Si se trata a tiempo, el daño puede controlarse.

¿Puede prevenirse?

La listeria es especialmente peligrosa porque no altera el aspecto y sabor de los alimentos y sólo se destruye mediante calor. Es inmune a procesos como el ahumado o la sal y también se puede desarrollar en frío si la temperatura es superior a cuatro grados. Los productos industriales, en principio, deberían estar libres de esta bacteria por los sistemas de seguridad alimentaria, que incluyen análisis y control de puntos críticos, aunque el brote actual es la prueba de que también ha y excepciones.

El mayor riesgo de contagio está en el consumo de productos crudos sin tratar y carnes crudas. La leche sin pasteurizar y sin hervir es un posible foco de listeria, así como quesos hechos con carne cruda. En casa también hay que tomar medidas, como una limpieza regular de la nevera y evitar contaminaciones cruzadas, que se producen, por ejemplo, al utilizar una misma tabla de cortar o un cuchillo con varios alimentos, sin limpiarlos.

¿Dónde se detectó el brote de Andalucía?

El brote de listeriosis se detectó el pasado 14 de agosto, cuando se recibió un resultado positivo para listeria en los análisis realizados en Andalucía en varios productos elaborados de carne mechada de la marca La Mechá, de la empresa Magrudis. Los productos pertenecían a distintos lotes y habían sido consumido por varias personas infectadas. El mismo día, las autoridades de seguridad alimentaria realizaron una visita de inspección a la empresa sevillana y se acordó la retirada voluntaria de todo el alimento elaborado desde el 1 de mayo y la suspensión de la producción.

¿Cuántos afectados por listeriosis hay?

Hasta la fecha hay 150 casos confirmados aunque pueden ser más porque los síntomas pueden tardar semanas en aparecer. Una de las afectadas, una anciana de 90 años, se convirtió este martes en la primera víctima mortal del brote.

En Andalucía hay 53 personas ingresadas, de las cuales 23 son embarazadas. Además, dos recién nacidos hospitalizados han sido dados de alta al descartarse la infección. El portavoz de la Junta de Andalucía para esta crisis, José Miguel Cisneros, no descarta que la cifra final de afectados alcance los 500.

¿En qué zonas de España hay intoxicados?

La gran mayoría se han detectado en Andalucía, (132) aunque hay pacientes en otras regiones: Asturias, Extremadura, Madrid, Cataluña y Aragón. La razón, que aunque la mayor parte de de la carne de la marca La Mechá fue distribuida en Andalucía, algunos lotes llegaron a otras regiones.

En concreto, 225 kilos se distribuyeron en Madrid, que a su vez redistribuyó pequeñas cantidades a Castilla-La Mancha, Castilla y León; 10 kilos en Badajoz y una pequeña cantidad de producto en Adeje (Tenerife).

En Asturias, se han diagnosticado tres casos de una misma familia, procedente de Sevilla, entre los que se encuentra el de una embarazada, que fue atendida a su regreso a Andalucía. En Extremadura son cuatro las personas diagnosticadas y consumieron el producto en Sevilla y Huelva. En Cataluña también se han confirmado tres casos de la misma familia, que consumieron la carne mechada traída por un familiar desde Andalucía. En Madrid se han registrado cinco casos, cuatro de ellos que comieron la carne en Andalucía y un neonato prematuro, cuya madre consumió carne mechada en un bar de Madrid el pasado mes de julio. Por su parte, Aragón ha notificado tres casos en una familia de cuatro miembros que compraron la carne en Sevilla y la consumieron de vacaciones en el Pirineo Aragonés.

¿Por qué hay bronca política?

La oposición ha atacado a la Junta de Andalucía por la supuesta tardanza en reaccionar ante el brote de listeria y desde Podemos han pedido ya comparecencias, de la ministra de Sanidad y del consejero andaluz del ramo. Desde el PP y el gobierno autonómico han defendido, por el contrario, la celeridad en su reacción, con el cierre de la fábrica y la retirada de los lotes y también manifiestan que se ha venido dando toda la información disponible desde que comenzó la crisis.

Las principales críticas se refieren a la fecha en que se dio la alerta sanitaria. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha defendido la "diligencia" del Ejecutivo andaluz, que actuó a las "horas" de que el Ayuntamiento de Sevilla, "competente en seguridad alimentaria como otros ayuntamientos andaluces", comunicara al Ejecutivo autonómico la alerta.

Según Bendodo, hubo "un error en el Ayuntamiento de Sevilla cuando comunicó, el pasado día 9, que el brote era en una fábrica de la provincia de Málaga". "El día 14 -el laboratorio hispalense- rectificó y dijo que era de la fábrica de Sevilla y cuando nos comunicó la información, el día 15 activamos la alerta", ha explicado Bendodo, quien ha incidido en que la Consejería de Salud y Familias, ante dicha comunicación, "actúa con profesionalidad y con todos los expertos al frente". El laboratorio, no obstante, señala que no cometieron error alguno.