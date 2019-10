España, referente en cuidados paliativos en Europa

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud más de cuarenta millones de personas necesitan cuidados paliativos en todo el planeta. Con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, uno de los mayores expertos, el senador irlandés Rónán Mullen, de visita en Madrid, considera que España es uno de los referentes europeos en el modelo de cuidados paliativos.

En su informe "The provision of the palliative care in Europe" resalta la colaboración público-privada del sistema español y destaca, entre otras experiencias europeas, el programa de ayuda integral de la Fundación La Caixa que ha atendido a más de 25.500 pacientes en 2018.

La mayoría de los cuidados paliativos se centra en enfermedades crónicas como las cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y en menor porcentaje SIDA y diabetes. Un aspecto crucial son los cuidadores. En el informe cifra en más de 100 millones las personas que prestan atención a otras en Europa, la mayoría mujeres. Solo el 14% de las personas que requieren cuidados paliativos los reciben. En este Día Mundial, uno de los objetivos es reivindicar también los cuidados paliativos como un derecho humano en el final de la vida.