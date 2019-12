Descubre las razones que explican el 'boom' del transplante capilar FUE

El mundo de la belleza y la cosmética cada vez es más unisex. Atrás quedó la percepción de que tanto el maquillaje como el mundo de la cosmética se dirigían exclusivamente al público femenino. Lo cierto es que el hombre se preocupa cada vez más por su aspecto física y distintas marcas del mundo beauty no han dudado en sacar provecho de ello lanzando distintos productos específicos para el hombre. Sin embargo, la mayor preocupación del hombre no se centra en las arrugas o las patas de gallo, sino que reside en el cabello. Por ese motivo, los trasplantes capilares están obteniendo una gran popularidad y lugares como biohairclinic.com posibilitan que los hombres no tengan de qué preocuparse en ese sentido. En este artículo destacamos cuáles son las claves de este éxito.

La industria de los trasplantes capilares FUE sigue obteniendo beneficios

Los españoles están cada vez más inmersos en el mundo de los trasplantes capilares. Los microinjertos (trasplantes del pelo de la nuca a la zona frontal), siguen cosechando óptimos resultados y encontramos que dichas intervenciones se han multiplicado por tres en tan solo tres años. De esta manera, nos encontramos ante un auténtico fenómeno que era imposible de prever hace una década y que cada vez tiene mayor popularidad debido, en parte, a lo fácil y cómodas que son las distintas intervenciones. El trasplante capilar FUE (Follicular Unit Extraction) es la técnica de microinjerto capilar para redistribuir de manera sistemática los folículos pilotos. Se introducen pequeños injertos de cuero cabelludo con las unidades foliculares, es decir, grupos de 1,2,3 o 4 folículos pilotos determinados de manera natural. Los injertos son obtenidos a través de anestesia local y mediante pequeñas incisiones en las zonas donde es necesario incluirlos.

En cuanto a quiénes son idóneos para realizar este tratamiento, destacan las personas que sufren pérdidas de cabello limitadas, quienes padecen de alopecia cicatricial o quienes deben disimular cicatrices de trasplantes previos.

Las razones que explican este boom son distintas. La primera de ellas es que los costes se han reducido en gran medida. El surgimiento de nuevas clínicas con precios más asequibles, se están acercando a los que se ofrecen en Turquía. Recordamos que este país obtuvo una gran popularidad por este aspecto y ha terminado por popularizar el tratamiento no solo en Turquía, sino a nivel global.

Actualmente, los equipos e instrumentos que se emplean para las intervenciones cuestan una fracción de lo que valían hace una década. Asimismo, una gran parte de las clínicas han terminado por industrializar algunos de sus procesos. Otra de las razones que explican este auge se fundamenta en la observación de los resultados al realizar el trasplante capilar FUE. Hace diez años los resultados que se veían no terminaban de encajar a los pacientes, puesto que se observaban resultados que se conocían como pelo de muñeca. Sin embargo, gracias a la perfección y especialización de las técnicas, se ha conseguido que la diferencia entre pelo nuevo y natural sea inexistente.

El éxito que ha tenido esta el trasplante capilar FUE ha hecho que el boca a oreja aumente entre los ciudadanos. Además de ello, en diferentes programas de televisión y medios de comunicación, han aparecido diferentes famosos que han optado por realizarse este tipo de trasplantes capilares. Este hecho ha permitido que el éxito sea decisivo y que genere un efecto imitación. Personalidades como Rafa Nadal cambiaron su aspecto y la gente observó estos resultados desmitificando el miedo a estas intervenciones.

Por otra parte, es importante remarcar que también ha contribuido al crecimiento de la popularidad de este tipo de trasplantes, el hecho de que el trasplante capilar FUE sea una cirugía menor. Consiste en una cirugía ambulatoria de escasas complicaciones y que es muy rentable.

Estas son las ventajas de los trasplantes capilares FUE

El trasplante capilar FUE se ha convertido en la técnica mejor valorada y fiable para hacer frente a la calvicie. La realización de la misma conlleva a una serie de ventajas que conviene tener en cuenta antes de someterse a ella. En primer lugar, hay que destacar que este proceso no tiene por qué dejar cicatrices visibles después de los cuidados postoperatorios gracias al avance de las técnicas. Bastará con unos pocos días y seguir una serie de consejos para que en alrededor de una semana observemos cómo el proceso de cicatrización ha finalizado. Asimismo, debemos saber que no es necesaria hacer reposo tras la intervención.

El hecho de que apostemos por este tipo de cirugías, incidirá en que nuestra autoestima se refuerce. Existe un alto porcentaje de pacientes que está satisfecho con los resultados y con ello, aumenta tanto la confianza como la seguridad en ellos.

Ahora que conocemos cuáles son las razones que explican el auge de este tipo de cirugías y las ventajas de este tipo de intervenciones, es el momento de plantearse si necesitamos de ello para sentirnos mejor. En este caso, podremos disfrutar de los avances técnicos en este aspecto, así como de las ventajas que conlleva realizarse este tipo de trasplantes capilares.